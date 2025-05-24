台東溪降失聯3外籍人士已尋獲 1吊掛2待援 無生命危險

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣延平林道昨下午傳3名外籍溪降失聯，消防局關山大隊接獲通報後，配合空勤連夜搜救，於傍晚空巡發現3人，晚上6點多先將其中1名澳洲籍女子吊掛出來；另外2名澳洲及荷蘭籍男子預計今天一早再次申請直升機就現場氣候條件進行吊掛。

消防局關山大隊表示，目前在山區待援2名男子，因其中1名摔落傷無法動彈，由同行男子現場陪伴；預計今天一早再次申請空勤直升機就現場氣候條件進行吊掛。

據了解，這2男1女外籍人士分別來自澳洲及荷蘭，3人未攜帶任何通訊器材，僅隨身攜帶的PLB衛星發報器，前天前往稱延平林道溪降。未料，昨天不明原因衛星發報器發出求救訊號，並由遠在澳洲的家屬打越洋電話到台灣求救。消防局關山大隊接獲通報後，昨天下午集結8名救難人員，並申請空勤展開空搜。

台東縣延平林道昨下午傳出3名外籍人士溪降失聯，晚間已由空勤搜巡尋獲，將1女吊掛，2男待援。圖／民眾提供
台東縣延平林道昨下午傳出3名外籍人士溪降失聯，晚間已由空勤搜巡尋獲，將1女吊掛，2男待援。圖／民眾提供

衛星 荷蘭 澳洲

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