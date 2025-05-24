女牙醫遭打傳議員助理介入 議員聲明不符事實

男子周子鈞只因「洗牙痛」暴揍沈姓女牙醫，被檢方依殺人未遂聲押禁見，法院裁准羈押。記者曾原信／攝影

男子周子鈞日前到台北市松山區某牙醫就診，只因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，被檢方依殺人未遂罪聲押獲准。沈女控訴此案疑因債務糾紛引起，她借1500萬給地球村補習班負責人，對方卻欠錢不還，提告勝訴後反被黑道恐嚇，有風聲指民進黨台北市議員許淑華黃姓助理介入，檢警持續追查教唆主謀。

許淑華辦公室昨發律師函，強調內容與事實不符，呼籲診所公開澄清，否則將採法律行動追究相關人員。

沈姓女醫師好友蔡小姐指出，去年底地球村美語負責人陳中義以資金缺口為由，透過仲介向沈女及劉姓金主各借1500萬元，詎料今年1月支票竟跳票，陳男還去地政事務所申請拒絕設定抵押權。

蔡女表示，今年3月法院裁定陳中義應償還3000萬元，但之後沈醫師就接連遭陌生人闖入診所騷擾。4月9日有自稱竹聯幫靜安會的男子周文瀚登門恐嚇；4月28日綽號「夏安」男子帶律師到診所，稱是代表地球村協商債務，但2次沈女皆因害怕而報警。

沈女在臉書發文質疑，對方背後有民代撐腰，某議員辦公室主任是否收了債務人9億以上2%回扣，以致能買黑道恐嚇行凶。

據了解，沈醫師被打當天，診所冷氣要維修，沈早上沒有約診，但周子鈞闖入後堅持要看診，且看到診療椅前有攝影機後，頻頻表示要換其他位置，所幸沈女堅持不換位，才錄下暴力事件經過。

沈女遭毆畫影片昨也曝光，周子鈞洗牙到一半，突然大喊「太痛了」，旋即起身朝沈女揮打，瞄準臉部狂毆超過20拳，冷氣清潔員見狀雖拿手機報警，但未留在現場，只剩沈女和周男在室內，周男再拿起電腦螢幕砸向沈女，沈女滿臉鮮血，此時周男又上前再補數拳，並把沈女推倒，沈女趁隙從大門逃出。