台中建案拆除鷹架突塌 2工人墜13樓死

台中市南區福田路、福田二街1處建案昨發生工安意外，鷹架不明原因倒塌，2名工人墜落當場失去呼吸心跳。記者黃仲裕／攝影

台中市南區福田路、福田二街建案昨傳出工安意外，該建案昨早拆除施工鷹架，結果高層鷹架倒塌，陳姓、車姓工人從13樓鷹架上墜落，送醫不治；另在13樓、1樓共2名工人遭砸傷。檢方昨相驗遺體，將追究建商等人有無責任。

台中市都發局表示，已依法勒令停工，開罰監造人、承造人各9萬元。結構技師初判，拆除施工架作業未依照職安法規定。台中市勞檢處表示，依違反執安法開罰30萬元。

登陽建設昨發聲明表示，與技師研判事故疑與拆除操作不當有關，已責成技師與監造團隊重新檢視流程，對所有在建工地安全總體檢；對罹難者致上最沉痛的哀悼，並會補償死傷者，願傷者早日康復，公司會配合調查，絕不推卸責任。

該建案位於南台中，靠近台鐵、捷運大慶站。南區樹義里長王馨苓表示，建案施工2、3年，預計年底完工，昨早約8時50分聽見建案傳出「劈哩啪啦」聲響，附近住戶一開始以為是鞭炮聲，又像是鷹架、金屬裂開的聲音，沒多久就傳出巨響。

消防單位指13樓工地當時有3名工人，其中陳姓、車姓工人墜落地面，當場失去呼吸心跳，送醫後不治，另名邱姓工人掉到防護網上未墜落，頭、手都有挫傷，自行下樓上救護車，1樓66歲陳姓工人被砸到右手骨折，所幸無生命危險。

施工現場鷹架作業吳姓主管表示，鷹架不明原因就倒塌。消防局表示，現場坍塌嚴重，救難人員逐層搜索、出動空拍機，無其他工人受困。

都發局長李正偉表示，該建築為地上15層，地下3層，已準備完工，工人將上方施工鷹架拆架，但原施工鷹架堆放太多鷹架構件，負載過重，加上上方鷹架和牆壁連桿已拆除，導致上方鷹架倒塌，施工工人墜落意外。

都發局會同台中市結構工程技師公會會勘，初步判斷是施工架拆除作業未依職安法規定，導致施工架及人員墜落。

台中市勞檢處副處長許瀚丞表示，經查已違反職安法，除開罰外，須改善完成後才准予復工。