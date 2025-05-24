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黑煙竄天 高雄塑膠倉庫火警

聯合報／ 記者石秀華郭韋綺／高雄報導

高市仁武區一處鐵皮屋塑膠工廠昨天上午許傳出火警，滾滾黑煙像龍捲風盤據上空、竄向天際，畫面驚人。圖／讀者提供
高市仁武區一處鐵皮屋塑膠工廠昨天上午許傳出火警，滾滾黑煙像龍捲風盤據上空、竄向天際，畫面驚人。圖／讀者提供

高雄仁武區一間堆放塑膠粒的倉庫昨早失火，火勢波及鄰近回收場，廠區周邊煙霧瀰漫且有刺鼻異味，環保局緊急提醒下風處的民眾減少戶外活動，後安里一家幼兒園火速疏散，里民則緊閉門窗，環保局表示，依空氣汙染防制法，最高可裁罰500萬元。

環保局指出，這間倉庫疑似管理不當起火燃燒，因廠內堆置大量塑膠粒及雜物，燃燒時產生明顯異味及濃霧，據現場監測數據，一氧化碳為6ppm、FID檢測揮發性有機物為1.5ppm，總懸浮微粒每立方公尺為3.35毫克。昨天吹西風，汙染物向東側傳遞，環保局第一時間就提醒仁武、大社等區域民眾提高警覺，少出戶外，也緊閉門窗。

失火的鐵皮倉儲位在仁武區安樂一街，廠房全面燃燒，一團團黑煙像龍捲風竄向天際，籠罩上空，遠在1公里外就看得見濃煙，甚至鄰近大樓和附近高鐵軌道都被遮蔽！消防局獲報，出動36車灌水搶救，但因為現場燃燒大量塑膠製品、塑膠粒及資源回收雜物，救火困難，直到下午1時44分才撲滅火勢。

當地居民說，看到滾滾濃煙真的被嚇到，附近間幼兒園因被黑煙散發的臭味籠罩，緊急疏散，也有人聞到臭味，緊閉家戶門窗，不敢出家門。

環保局呼籲，業者應落實易燃物公共安全與環境管理，降低汙染風險。而民眾若發現有異味或空氣品質異常，可撥打1999市政專線，或公害陳情專線07-7317600通報。

高雄市 空汙 火災

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影／苗栗文峰街建築工地火警延燒民宅鐵皮屋 濃煙竄天

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