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「紅彩頭6號」闖日海域獲釋 漁會揭船長恐慌經歷：日方應人道一點
宜蘭蘇澳籍「紅彩頭6號」漁船20日遭日本公務船登檢並帶回調查，經我方提出折合台幣63萬餘元擔保金後，人船獲釋，昨天凌晨已返回南方澳。劉姓船長向漁會表示，當時無線電、船舶監控系統VMS等器材都被拔掉，感到很恐慌。
「紅彩頭6號」漁船總噸位達19.9噸，主營延繩釣、兼營一支釣及曳繩釣，領有娛樂漁業執照。19日從宜蘭南方澳漁港出海作業，隔天上午在我國暫定執法線外、北緯24度16.67分、東經122度43.25分的日本沖繩縣與那國島近海，遭日本公務登檢調查。
當時船上有58歲劉姓船長及船員共6人，劉姓船長被帶到日本公務船上調查，漁船也帶往日本港口，在我方提出300萬5000日圓擔保金（新台幣63萬餘元），人船於21日下午1時獲釋。
蘇澳區漁會總幹事陳春生今天說，「紅彩頭6號」昨天凌晨2時許已經平安回到南方澳，不過今天沒有出海作業。船長獲釋後曾告訴他，當時無線電、VMS等一些對外聯絡的器材都被拔掉 ，讓漁民感到十分恐慌，認為日方執法應該還是要人道一點。
有漁民表示，過去日方在暫定執法線附近執法較為寬鬆，都會先警告，這幾年作風轉趨強硬，漁民不時互相告誡，提醒不要不小心越界。漁業署呼籲漁船作業時應開啟VMS及漁船自動識別系統（AIS），並注意作業位置與可能的風險，維護自身生命及財產安全。
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