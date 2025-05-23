快訊

北市7旬董座無照撞人車釀8傷 董娘稱尪有美駕照：台灣很難考

2賊偷娃娃機竟衝撞逃逸 高警朝車開槍1竊賊腹部中彈

聽新聞
0:00 / 0:00

「紅彩頭6號」闖日海域獲釋 漁會揭船長恐慌經歷：日方應人道一點

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳籍「紅彩頭6號」漁船20日遭日本公務船登檢並帶回調查，經我方提出折合台幣63萬餘元擔保金後，人船獲釋，昨天凌晨已返回南方澳。劉姓船長向漁會表示，當時無線電、船舶監控系統VMS等器材都被拔掉，感到很恐慌。

「紅彩頭6號」漁船總噸位達19.9噸，主營延繩釣、兼營一支釣及曳繩釣，領有娛樂漁業執照。19日從宜蘭南方澳漁港出海作業，隔天上午在我國暫定執法線外、北緯24度16.67分、東經122度43.25分的日本沖繩縣與那國島近海，遭日本公務登檢調查。

當時船上有58歲劉姓船長及船員共6人，劉姓船長被帶到日本公務船上調查，漁船也帶往日本港口，在我方提出300萬5000日圓擔保金（新台幣63萬餘元），人船於21日下午1時獲釋。

蘇澳區漁會總幹事陳春生今天說，「紅彩頭6號」昨天凌晨2時許已經平安回到南方澳，不過今天沒有出海作業。船長獲釋後曾告訴他，當時無線電、VMS等一些對外聯絡的器材都被拔掉 ，讓漁民感到十分恐慌，認為日方執法應該還是要人道一點。

有漁民表示，過去日方在暫定執法線附近執法較為寬鬆，都會先警告，這幾年作風轉趨強硬，漁民不時互相告誡，提醒不要不小心越界。漁業署呼籲漁船作業時應開啟VMS及漁船自動識別系統（AIS），並注意作業位置與可能的風險，維護自身生命及財產安全。

紅彩頭6號漁船。圖／漁業署提供
紅彩頭6號漁船。圖／漁業署提供

蘇澳 漁民 日本 南方澳

延伸閱讀

影／黑煙直衝天際！日本羽田機場旁工廠陷火海 打亂20航班起飛

日本入境新制2028財年上路 遊客出發前須申報「過關才能登機」

赴日旅遊雙重打擊！ 「免稅制」擬限定日本特產、「換發駕照」門檻提高 外國觀光客將受衝擊

日本全牛齡肉品輸台 台大專家：狂牛症管控良好 風險很低

相關新聞

「紅彩頭6號」闖日海域獲釋 漁會揭船長恐慌經歷：日方應人道一點

宜蘭蘇澳籍「紅彩頭6號」漁船20日遭日本公務船登檢並帶回調查，經我方提出折合台幣63萬餘元擔保金後，人船獲釋，昨天凌晨已...

「無通訊器材」台東傳3外籍人士溯溪失聯 警消搜救中

台東今傳有3名外籍人士疑似在延平林道溯溪失聯，消防局關山大隊接獲通報後，下午集結8名救難人員，並申請空勤展開空搜，預計明...

2賊偷娃娃機竟衝撞逃逸 高警朝車開槍1竊賊腹部中彈

徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，警方獲報趕抵，徐男跳上車意圖逃逸，警方掏槍喝令下車...

竹縣天坑豐采520案外案 法院不受理「恐導致訴訟延宕」

新竹地院開庭審理新竹縣天坑案「豐采520」復工疑雲，下午召開準備程序庭，預計將於8月進入審理程序。另外，檢察官上個月針對...

女子在竹北火車站遭醉漢尾隨騷擾 警加強站內巡視維護

新竹一位女網友昨天於社群平台分享了自身經歷，提到在竹北火車站遭遇一名疑似酒醉男子尾隨與辱罵，甚至疑似發生露體行為，該貼文...

他帶5孩童至大安海水浴場戲水 漲潮後受困海中幸獲救

大安區海水浴場濱海樂園今天下午獲報發生民眾戲水受困，下午4時許，1位男子帶著5名孩童前往戲水時，不慎遇到漲潮而遭到海水包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。