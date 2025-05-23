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2賊偷娃娃機竟衝撞逃逸 高警朝車開槍1竊賊腹部中彈

2賊偷娃娃機竟衝撞逃逸 高警朝車開槍1竊賊腹部中彈

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，警方獲報趕抵，徐男跳上車意圖逃逸，警方掏槍喝令下車，徐拒檢衝撞，員警見情況危急，一人朝左前輪開1槍，一人朝車副駕駛座擋風玻璃射擊，子彈擊中徐男右腹部，所幸送醫撿回一命。

對於員警用槍時機是否得宜，林園警分局表示，兩名員警見徐男駕車衝撞娃娃機台台主的車，且欲突圍衝向兩警，在情況緊急下，警方依法使用警械，符合警械使用條例規定。

林園警分局調查，常在林園地區行竊的38歲徐男和張男，近月來鎖定林園和大寮區的娃娃機店下手，已得手2件，警方已鎖定身分追查行蹤。

19日清晨4時30分許，警方接獲娃娃機台陳姓台主（35歲）報案，指稱透過監視畫面發現有2名竊賊正在其位於王公路的娃娃機店行竊，警方研判是同一組犯嫌所為，於是通知線上兩名員警先行趕抵。

當時徐姓男子和張姓男子已破壞娃娃機店18台機器及1台兌幣機，得手2、3萬元現金，導致陳姓台主損失約5萬元；警方到場時，徐男已發動轎車，張男還未上車。

徐男見警網趕至，丟下張男，試圖駕車先行逃離，倒車衝撞台主陳男的轎車，再往前衝向當時各站一側的兩名員警，員警見狀，各朝轎車左側輪胎及右側擋風玻璃各開一槍，「砰！砰」2聲，其中一槍打碎擋風玻璃，不偏不倚射中徐男右腹部。

警方見徐男血流如注，通報119將徐送醫急救，所幸撿回一命，目前仍在加護病房觀察，警方派員戒護中。

當時在場來不及逃離的張男被警方依竊盜現行逮捕；全案警訊後，先依竊盜、毀損及妨礙公務等罪移送高雄地檢署偵辦；警方將等徐男傷勢穩定後，另行移送。

徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，破壞18台機台（如圖），徐拒檢衝撞，2員警見情況危急，各朝左前輪及副駕駛座擋風玻璃射擊，其中一槍子彈擊中徐男右腹部，幸送醫撿回一命。記者石秀華／翻攝
徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，破壞18台機台（如圖），徐拒檢衝撞，2員警見情況危急，各朝左前輪及副駕駛座擋風玻璃射擊，其中一槍子彈擊中徐男右腹部，幸送醫撿回一命。記者石秀華／翻攝
徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，徐拒檢衝撞，2員警見情況危急，各朝左前輪及副駕駛座擋風玻璃射擊，其中一槍子彈擊中徐男右腹部，幸送醫撿回一命。記者石秀華／翻攝
徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，徐拒檢衝撞，2員警見情況危急，各朝左前輪及副駕駛座擋風玻璃射擊，其中一槍子彈擊中徐男右腹部，幸送醫撿回一命。記者石秀華／翻攝
徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，徐拒檢衝撞，2員警見情況危急，各朝左前輪及副駕駛座擋風玻璃射擊，其中一槍子彈擊中徐男右腹部，幸送醫撿回一命。記者石秀華／翻攝
徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，徐拒檢衝撞，2員警見情況危急，各朝左前輪及副駕駛座擋風玻璃射擊，其中一槍子彈擊中徐男右腹部，幸送醫撿回一命。記者石秀華／翻攝
徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，破壞18台機台（如圖），徐拒檢衝撞，2員警見情況危急，各朝左前輪及副駕駛座擋風玻璃射擊，其中一槍子彈擊中徐男右腹部，幸送醫撿回一命。記者石秀華／翻攝
徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，破壞18台機台（如圖），徐拒檢衝撞，2員警見情況危急，各朝左前輪及副駕駛座擋風玻璃射擊，其中一槍子彈擊中徐男右腹部，幸送醫撿回一命。記者石秀華／翻攝
徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，破壞18台機台（如圖），徐拒檢衝撞，其中一警掏槍朝副駕駛座擋風玻璃射擊（紅圈處），子彈擊中徐男右腹部，幸送醫撿回一命。記者石秀華／翻攝
徐姓和張姓男子19日清晨4時30分許在高市林園區王公路某娃娃機店行竊，破壞18台機台（如圖），徐拒檢衝撞，其中一警掏槍朝副駕駛座擋風玻璃射擊（紅圈處），子彈擊中徐男右腹部，幸送醫撿回一命。記者石秀華／翻攝

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