竹縣天坑豐采520案外案 法院不受理「恐導致訴訟延宕」

新竹地院開庭審理新竹縣天坑案「豐采520」復工疑雲，下午召開準備程序庭，預計將於8月進入審理程序。另外，檢察官上個月針對2015年的「浩瀚一品」建案坍塌追加起訴，但法官認為豐采520案件已龐大繁雜，追加起訴案若合併審理，恐面臨程序拖延問題，同時有違憲法上法定法官原則，因此諭知不受理。

檢方指出，「浩瀚一品」建案在2015年10月因地錨鬆脫及H型鋼支撐倒塌，導致擋土措施失效並釀成嚴重崩塌，因此以違背建築術成規罪嫌起訴相關人員。然而，法院認為兩案缺乏特殊關聯性，「浩瀚一品」追加起訴的被告中，有兩人並非「豐采520」案件的被告，而兩案範疇與審理範圍不同，合併審理不僅無助於訴訟經濟，反而可能拖延審判進程。

法官認為若合併審理，必將導致訴訟延宕，實質上已無併案審理實益，無從獲得訴訟經濟效益，也有違憲法上法定法官原則意旨，因此諭知不受理。

目前，「豐采520」案件已進行17次準備程序，並追加6次程序用以檢視偵訊錄影光碟內容，23日為最終準備程序。案件正式審理階段將從今年8月6日展開，預計持續至明年3月11日，共計24場全日庭審。