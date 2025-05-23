不是首次幹壞事！北市翁暴衝釀8傷 遭起底任公司董座、2次無照被逮

78歲邱姓老翁今天無照開車上路，在北市博愛特區內不明原因衝撞，先後碰撞2輛機車、1名行人、3輛汽車及1輛公車，共釀8人受傷，暴衝情況跟日前三峽事件相似。

邱翁警詢稱完全不記得，警方查看他的行車紀錄器，發現早就壞掉、根本無法錄影；而他背景也被起底，是某貿易公司董事長，公司資本額近2億元，更曾被抓到2次無照駕駛。

北市中正一警方今天下午2點20分獲報，重慶南路、襄陽路口發生車禍趕抵，現場多輛汽車擠在一塊，肇事駕駛邱翁因大力衝撞，安全氣囊爆開，一度受困駕駛座內，經現場民眾協助脫困後送醫，僅擦挫傷，沒有生命危險。

警方事後調閱監視器畫面，發現邱翁先在重慶南路一段上的三民書局前，撞上2輛機車騎士，接著絲毫沒煞車，逕自違規穿越已轉紅燈的路口，撞飛走在武昌街一段上的行人，接著繼續暴衝，直到撞上前方停等紅燈的台北客運706路公車、特斯拉、賓士、多元計程車才停下。

警方清查，邱翁無照駕駛，生平從未考過駕照，當下對他酒測，排除酒駕情況；邱翁警詢時，針對事發經過推拖「我都忘了、不記得了」，由於尚未有人提出傷害告訴，事後依車禍事故流程處理。

警方發現，原本邱翁在好端端的行駛在重慶南路一段，行經開封街時還「順順的」，絲毫沒有特別情況，卻在行經漢口街一度之後，擦撞前方行駛的兩輛機車，員警不排除邱翁疑因擦撞後緊張，因此誤踩油門、沒注意路況直直再衝撞1名行人和1輛公車、3輛轎車。

據悉，邱翁是台北人，家住在懷寧街，距離現場僅數百公尺遠；由於邱翁開著公司車，因大力衝撞，名片因此散落一地，有民眾發現上面寫著某貿易股份有限公司，事後經證實確認就是邱翁。根據資料，公司資本總額超過1.9億元。

由於邱翁無照駕駛，記者向警方詢問後得知，其實邱翁早在2021年、2023年被查獲2次無照駕駛；意即這次是第三次無照違規上路被抓。