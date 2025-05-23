快訊

蘋果遭川普點名！恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%

國內外股市回穩 金管會宣布下周一解除「限空令」

聽新聞
0:00 / 0:00

女子在竹北火車站遭醉漢尾隨騷擾 警加強站內巡視維護

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一位女網友昨天於社群平台分享了自身經歷，提到在竹北火車站遭遇一名疑似酒醉男子尾隨與辱罵，甚至疑似發生露體行為，該貼文迅速在網路上引發關注，也讓民眾對竹北火車站周邊的夜間治安問題表達憂慮。新竹縣竹北警分局回應，尚未接獲當事人報案，警分局已主動聯繫鐵路警察局新竹分駐所，請求加強站內安全巡視與維護，建立更完善的治安防護網。

立法委員林思銘於今天表達強烈關切，第一時間通報警政及交通主管機關，建議針對竹北火車站周邊強化夜間巡邏，增設照明與監視設備，務求避免類似事件重演。

新竹縣竹北警分局回應，將全面加強該區域的巡邏密度，以確保通勤民眾與旅客的安全。同時，主動聯繫鐵路警察局新竹分駐所，請求加強站內安全巡視與維護，建立更完善的治安防護網。

此外，對於站內如有街友逗留的情況，將通報縣府社會處進行列管並提供必要協助，確保公共空間秩序與環境品質。警方呼籲民眾，若在公共場所遇到性騷擾或其他不法情事，應立即撥打110報案，警方將迅速到場處理，保障被害人的安全與權益。

林思銘強調，儘管此次事件並未造成實質傷害，但對民眾心理構成影響，反映公共空間在夜間的使用安全仍有明顯隱憂，特別是對女性而言。「一個人搭車回家，應該是安心而非恐懼的旅程。公共安全不是偶然的運氣，而是政府必須肩負的責任。」

林思銘建議，新竹縣警察局及鐵路警察局應即刻強化竹北火車站及周邊的夜間巡邏頻率，盤點站區監視器的死角並迅速補齊，評估設置「女性安心候車區」與緊急通報柱，並建立與台鐵、新竹縣府的即時通報及聯防機制。此外，他表示推動修法，加重對跟蹤騷擾及露體行為的處罰，並結合警方、婦女團體及社區巡守等力量，舉辦夜間治安宣導及自我防護課程，提升民眾的應變與防衛能力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹縣竹北警分局回應，尚未接獲當事人報案，警分局已主動聯繫鐵路警察局新竹分駐所，請求加強站內安全巡視與維護，建立更完善的治安防護網。圖／林思銘團隊提供
新竹縣竹北警分局回應，尚未接獲當事人報案，警分局已主動聯繫鐵路警察局新竹分駐所，請求加強站內安全巡視與維護，建立更完善的治安防護網。圖／林思銘團隊提供
對於站內如有街友逗留的情況，將通報縣府社會處進行列管並提供必要協助，確保公共空間秩序與環境品質。圖／林思銘團隊提供
對於站內如有街友逗留的情況，將通報縣府社會處進行列管並提供必要協助，確保公共空間秩序與環境品質。圖／林思銘團隊提供

竹北 火車站 新竹

延伸閱讀

中央砍地方補助款 林思銘斥違法濫權：甩鍋在野黨

整理包／全台「大罷免」33人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

罷藍委12案未達安全門檻 罷團盼1個月內多衝10萬份

罷免二階連署書達2萬6414份過關 林思銘：堅定迎戰

相關新聞

不是首次幹壞事！北市翁暴衝釀8傷 遭起底任公司董座、2次無照被逮

78歲邱姓老翁今天無照開車上路，在北市博愛特區內不明原因衝撞，先後碰撞2輛機車、1名行人、3輛汽車及1輛公車，共釀8人受...

三峽暴衝翻版！北市7旬無照翁直直衝撞飛行人 推託「我全忘了」

今天下午78歲邱姓男子無照上路，開凌志轎車行經台北市中正區重慶南路一段與衡陽路口，竟不明原因闖紅燈直直撞，先撞上一名行人，...

影／桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

桃園喜來登酒店對面新建案銷售中心，今天下午3點突然起火燃燒，由於中央氣象署今天發布陸上強風特報，桃園市局部地區有6級以上...

「無通訊器材」台東傳3外籍人士溯溪失聯 警消搜救中

台東今傳有3名外籍人士疑似在延平林道溯溪失聯，消防局關山大隊接獲通報後，下午集結8名救難人員，並申請空勤展開空搜，預計明...

女子在竹北火車站遭醉漢尾隨騷擾 警加強站內巡視維護

新竹一位女網友昨天於社群平台分享了自身經歷，提到在竹北火車站遭遇一名疑似酒醉男子尾隨與辱罵，甚至疑似發生露體行為，該貼文...

他帶5孩童至大安海水浴場戲水 漲潮後受困海中幸獲救

大安區海水浴場濱海樂園今天下午獲報發生民眾戲水受困，下午4時許，1位男子帶著5名孩童前往戲水時，不慎遇到漲潮而遭到海水包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。