女子在竹北火車站遭醉漢尾隨騷擾 警加強站內巡視維護

新竹一位女網友昨天於社群平台分享了自身經歷，提到在竹北火車站遭遇一名疑似酒醉男子尾隨與辱罵，甚至疑似發生露體行為，該貼文迅速在網路上引發關注，也讓民眾對竹北火車站周邊的夜間治安問題表達憂慮。新竹縣竹北警分局回應，尚未接獲當事人報案，警分局已主動聯繫鐵路警察局新竹分駐所，請求加強站內安全巡視與維護，建立更完善的治安防護網。

立法委員林思銘於今天表達強烈關切，第一時間通報警政及交通主管機關，建議針對竹北火車站周邊強化夜間巡邏，增設照明與監視設備，務求避免類似事件重演。

新竹縣竹北警分局回應，將全面加強該區域的巡邏密度，以確保通勤民眾與旅客的安全。同時，主動聯繫鐵路警察局新竹分駐所，請求加強站內安全巡視與維護，建立更完善的治安防護網。

此外，對於站內如有街友逗留的情況，將通報縣府社會處進行列管並提供必要協助，確保公共空間秩序與環境品質。警方呼籲民眾，若在公共場所遇到性騷擾或其他不法情事，應立即撥打110報案，警方將迅速到場處理，保障被害人的安全與權益。

林思銘強調，儘管此次事件並未造成實質傷害，但對民眾心理構成影響，反映公共空間在夜間的使用安全仍有明顯隱憂，特別是對女性而言。「一個人搭車回家，應該是安心而非恐懼的旅程。公共安全不是偶然的運氣，而是政府必須肩負的責任。」

林思銘建議，新竹縣警察局及鐵路警察局應即刻強化竹北火車站及周邊的夜間巡邏頻率，盤點站區監視器的死角並迅速補齊，評估設置「女性安心候車區」與緊急通報柱，並建立與台鐵、新竹縣府的即時通報及聯防機制。此外，他表示推動修法，加重對跟蹤騷擾及露體行為的處罰，並結合警方、婦女團體及社區巡守等力量，舉辦夜間治安宣導及自我防護課程，提升民眾的應變與防衛能力。

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