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他帶5孩童至大安海水浴場戲水 漲潮後受困海中幸獲救
大安區海水浴場濱海樂園今天下午獲報發生民眾戲水受困，下午4時許，1位男子帶著5名孩童前往戲水時，不慎遇到漲潮而遭到海水包圍，情況一度危急，所幸現場救生員立即將受困民眾救援至岸邊，經警消救護人員到場檢傷，所幸皆無需送醫。
大甲分局表示，下午4時24分接獲報案稱大安區海水浴場濱海樂園（北園）發生民眾受困沙洲，請立即派員前往現場協助救護，轄區海墘所派員到場協同消防及海巡單位進行救護，經了解受困民眾是由53歲的羅男帶著5名孩童（3男2女），在大安海水浴場外戲水時，被海水包圍受困海中，距離海堤約2公里，幸已被現場救生員救援至海邊。
分局長謝建國指出，民眾在下水前應先查詢當地潮汐預報，預判大潮及退潮的時段，選擇適當的時段戲水；此外，應避免獨自下水，盡可能選擇有救生員駐守的海灘活動，以確保在緊急狀況時，能夠接受即時援助，多一分準備，少一分遺憾。
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