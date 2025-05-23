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三峽暴衝翻版！北市7旬無照翁直直衝撞飛行人 推託「我全忘了」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

今天下午78歲邱姓男子無照上路，開凌志轎車行經台北市中正區重慶南路一段與衡陽路口，竟不明原因闖紅燈直直撞，先撞上一名行人，再追撞前方停等紅燈的汽車和公車，現場「5車瞬間擠在一起」，場面混亂。稍早監視器畫面曝光，只見邱男完全沒看路，直到撞上前面的車輛才停下，衝撞情況仿佛日前才發生的三峽車禍

畫面可見，邱男駕駛的黑色車輛闖紅燈，當時不少行人見綠燈正要穿過路口，有人機警發現異狀跑開，但一名男子沒有躲過，當場遭撞，直接180度翻身、後腦勺著地，成為唯一被撞的行人。

警方今天下午2點多獲報趕抵，肇事駕駛邱男因大力衝撞，安全氣囊爆開，一度受困駕駛座內，經現場民眾協助脫困後送醫，僅擦挫傷，沒有生命危險。

警方指出，邱男無照駕駛，生平從未考過駕照，當下對他酒測，排除酒駕情況；邱男警詢時，針對事發經過推拖「我都忘了、不記得了」，目前尚未有人提出傷害告訴，製作筆錄後，依車禍事故流程處理。

消防局指出，現場8人受傷送醫，為7男1女，傷者分別為肇事邱男，右腰痛、左臉腫，意識清醒，送中興；劉姓男行人（69歲），右小腿骨折，意識清醒，送台大；林姓男騎士（45歲），意識清醒，送中興。

另高姓男騎士（52歲），四肢擦傷，意識清醒，送馬偕；李姓汽車駕駛（60歲），左胸疼痛，意識清醒，送台大；陳姓汽車駕駛（42歲），左腳疼痛，意識清醒，送中興；公車呂姓男乘客（70歲）、公車包姓女乘客（60歲），皆無明顯外傷，意識清醒，送和平。

事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
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事發畫面曝光，只見邱男駕駛黑色凌志轎車未減速，闖紅燈穿越路口，先撞上一名行人，再追撞前方公車和轎車，釀8人受傷。記者翁至成／翻攝
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駕照 闖紅燈 車禍 行人 無照駕駛

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