快訊

桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

不只哈佛！川普政府對名校再出招 控哥大違法「故意漠視猶太生」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園喜來登酒店對面新建案銷售中心，今天下午3點突然起火燃燒，由於中央氣象署今天發布陸上強風特報，桃園市局部地區有6級以上強風或陣風達8級，造成木造建築樣品屋的火勢來得快又急，熊熊烈焰直衝天際，附近也因濃煙汙染，所幸銷售小姐已逃生，起火原因待調查。

119勤指中心今午3時接獲報案，表示大園區大觀路上喜來登酒店對面的樣品屋發生火警，由於銷售中心的樣品屋多為木造材質興建，雖然目前仍列為一級火警，現場屬於空屋沒有延燒可能，以及建築物雖然冒煙，但無人員受困或延燒之虞的一級火警，仍立刻派出第三救災救護大隊大園分隊14輛消防車、1輛救護車共38名救難救護人員馳援。

消防局說，該建案的銷售中心因為木造建築為易燃材質，在強勁的風勢助長下，布水線救火算是杯水車薪，不過救難人員仍盡力打火，烈焰燃燒大約50分鐘，該建案只剩下建築形狀，不過內部仍在悶燒，救難人員警戒中，以防星星之火再燎原。

桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供
桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供

桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供
桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供

桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供
桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供

桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供
桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供

火災 消防員 樣品屋 救護車 喜來登

延伸閱讀

影／苗栗文峰街建築工地火警延燒民宅鐵皮屋 濃煙竄天

桃園觀音區二甲苯槽車左轉失控翻車...波及路旁6車 化學液體外洩封路中

桃園選殯儀館旁試辦大重機停機車格 使用率低計畫喊卡

影／黑煙漫天...高雄仁武區塑膠倉庫火警 環保局監測中

相關新聞

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

台北市中正區重慶南路一段與衡陽路口，今天下午2點多重大車禍，78歲邱姓男子不明原因闖紅燈暴衝，追撞前方停等紅的3輛汽車、1...

影／桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

桃園喜來登酒店對面新建案銷售中心，今天下午3點突然起火燃燒，由於中央氣象署今天發布陸上強風特報，桃園市局部地區有6級以上...

桃園觀音區二甲苯槽車左轉失控翻車...波及路旁6車 化學液體外洩封路中

1輛載運危險化工原料對二甲苯液體的槽車，今天上午10時餘行經桃園市觀音區桃科十路左轉白玉三路突失控翻覆，不僅波及路旁停放...

台南騎士開導航指路結果導進水溝 4警救援扛車出溝

台南市陳姓男子昨晚騎機車開導航，依指引闖進河堤道路旁草叢再一路騎進附近大水溝，歲僅輕微皮肉傷，但全身滿是溝水、用盡力氣才...

多日未見人…鄰居聞臭味報案 驚見高雄獨居男已成發黑腫脹屍

獨居高市鳳山區東門街的57歲丁姓男子，因多日未出家門，鄰居連日聞到怪怪臭味，今天上午10時許報案，警方會同丁男弟弟進屋，...

北市汽車失控衝撞 公車慘遭追撞5車擠一團8人受傷

台北市中正區重慶南一段與衡陽路口，今天下午2點多發生5車車禍，現場是一輛汽車一樣失控，擦撞3輛汽車以及一輛公車，肇事車輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。