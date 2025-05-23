影／桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

桃園喜來登酒店對面新建案銷售中心，今天下午3點突然起火燃燒，由於中央氣象署今天發布陸上強風特報，桃園市局部地區有6級以上強風或陣風達8級，造成木造建築樣品屋的火勢來得快又急，熊熊烈焰直衝天際，附近也因濃煙汙染，所幸銷售小姐已逃生，起火原因待調查。

119勤指中心今午3時接獲報案，表示大園區大觀路上喜來登酒店對面的樣品屋發生火警，由於銷售中心的樣品屋多為木造材質興建，雖然目前仍列為一級火警，現場屬於空屋沒有延燒可能，以及建築物雖然冒煙，但無人員受困或延燒之虞的一級火警，仍立刻派出第三救災救護大隊大園分隊14輛消防車、1輛救護車共38名救難救護人員馳援。

消防局說，該建案的銷售中心因為木造建築為易燃材質，在強勁的風勢助長下，布水線救火算是杯水車薪，不過救難人員仍盡力打火，烈焰燃燒大約50分鐘，該建案只剩下建築形狀，不過內部仍在悶燒，救難人員警戒中，以防星星之火再燎原。

桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供

桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供

桃園市大園區大觀路一處建案銷售中心下午發生火警。圖／讀者提供