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暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

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暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中正區重慶南路一段與衡陽路口，今天下午2點多重大車禍，78歲邱姓男子不明原因闖紅燈暴衝，追撞前方停等紅的3輛汽車、1輛公車，有8人受傷。肇事畫面稍早曝光，只見黑車完全沒減速，直直衝撞，跟日前發生的三峽車禍十分相似。

警方表示，今天下午2點多獲報趕抵，肇事駕駛在事故發生後安全氣囊爆開，一度受困駕駛座內，有民眾見狀立即上前協助脫困；初步清查邱男無照駕駛，生平從未考過駕照，但沒有酒駕，目前尚未對他做筆錄，暴衝原因待詢問了解。

邱翁自述右腰痛、左臉腫脹，幸意識清醒，後續送往中興醫院治療。

消防資料指出，8名傷者是7男1女送醫，分別為：

1男（約45歲、機車騎士)，意識清醒，送中興。

1男（約78歲 、黑色轎車駕駛)，右腰痛、左臉腫，意識清醒，送中興。

1男（約69歲、行人)，右小腿骨折，意識清醒，送台大。

1男（約70歲、公車上乘客)、另1女（約60歲、公車上乘客)，皆無明顯外傷，意識清醒，送和平。

1男（約52歲、機車騎士)，四肢擦傷，意識清醒，送馬偕。

1男（約45歲、汽車駕駛)，左胸疼痛，意識清醒，送台大。

1男（約42歲、汽車駕駛)，左腳疼痛，意識清醒，送中興。

台北市中正區重慶南路發生5車追撞意外，現場多人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
台北市中正區重慶南路發生5車追撞意外，現場多人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
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台北市中正區重慶南路發生5車追撞意外，現場多人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
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闖紅燈 無照駕駛 機車騎士 公車

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