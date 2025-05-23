台南騎士開導航指路結果導進水溝 4警救援扛車出溝

台南市陳姓男子昨晚騎機車開導航，依指引闖進河堤道路旁草叢再一路騎進附近大水溝，歲僅輕微皮肉傷，但全身滿是溝水、用盡力氣才爬出來脫困到大馬路求救。4名員警獲報抹黑找到機車鑰匙，再合力將卡在水溝的機車搬出、移到附近路面。

永康警分局呼籲民眾不要盡信導航系統，因有時會出錯，建議出發前先多參考地圖或向當地人詢問路況，也呼籲民眾遇到緊急情況時，務必保持冷靜，盡速撥打110求助。

永康分局鹽行派出所所長賴信宏表示，值班員警昨晚接獲民眾報案稱在永康區鹽行路段有民眾需要協助，員警到場發現全身溼透的陳姓騎士。他因誤信導航指引，誤闖進河堤道路附近水溝旁的草叢，因該區域雜草叢生且路況不佳墜溝。

陳姓騎士說，「導航叫我沿著水溝旁的路走，結果一路向前進深草叢再摔入水溝」。機車卡在水溝內且鑰匙也掉了，最後用盡力氣才爬出來脫困並向路人求救報警。

因騎士情緒平復後記不起機車掉落位置，且該區域黑暗無燈光又遍布雜草，只好再請求員警協助，鹽行所陳俊哲、王雅慧、黃則勳、吳宗舜等4人本著為民服務精神，隨即前往以手電筒照明，帶著騎士緩緩前進，先是在草叢找到機車鑰匙，接著找到機車。