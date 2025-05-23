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6名登山客攀大雪山橫沙笛縱走 救援隊要求留在原地獲救

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

年約60至70歲的6名登山客前天上午10時一起由台中北屯區出發，自橫嶺山登山口起登轉往笛吹山時，疑因誤判沿途飄帶所指路線而迷途，情況危急下請求友人報案協助，所幸在和平警分局、消防局與林業及自然保育署人員的通力合作下，6名登山客最後平安獲救。

和平分局指出，和平區大雪山區前天發生迷路受困事件，2男4女登山客進退兩難且體力不支之際，以手機定位通報申請救援，警消因而掌握受困地點位於笛吹山與林保署苗圃處附近，隨即協調搜救小組前往救援，同時持續以電話聯繫受困民眾，安撫情緒並叮囑原地待援，不可再移動。

警方接獲民眾報案後，立即與消防局及林保署夜巡人員聯繫協調，組成搜救隊伍7人，出動展開緊急救援，利用報案人回報的手機定位入山，掌握受困地點位於笛吹山與林保署苗圃處附近，於當晚9時10分將6人全數安全帶出，成功脫困，無人員重大傷亡。

據受困民眾表示，6人雖有登山經驗，但因誤信登山飄帶迷航，加上其中1人因足部舊傷復發無法行走，加上山區地形與路線錯綜複雜，不慎迷路受困山區，幸搜救小組以電話持續聯繫，並安撫大家情緒並叮囑原地待援不可再移動，才能順利獲救。

和平警方呼籲，目前國內登山活動風行，但是山區環境複雜多變，遠非一般休閒步道可比；登山前應充分準備、評估體能狀況並攜帶必要裝備，最好結伴同行。若遇氣候不佳或突發狀況，應即刻原地待援或中止行程下山，避免發生危險。

6名登山客前天挑戰大雪山橫沙笛縱走時，疑因誤判沿途飄帶所指路線而迷途，幸手機定位留原地不動而平安獲救。圖／和平分局提供
6名登山客前天挑戰大雪山橫沙笛縱走時，疑因誤判沿途飄帶所指路線而迷途，幸手機定位留原地不動而平安獲救。圖／和平分局提供
6名登山客前天挑戰大雪山橫沙笛縱走時，疑因誤判沿途飄帶所指路線而迷途，幸手機定位留原地不動而平安獲救。圖／和平分局提供
6名登山客前天挑戰大雪山橫沙笛縱走時，疑因誤判沿途飄帶所指路線而迷途，幸手機定位留原地不動而平安獲救。圖／和平分局提供
6名登山客前天挑戰大雪山橫沙笛縱走時，疑因誤判沿途飄帶所指路線而迷途，幸手機定位留原地不動而平安獲救。圖／和平分局提供
6名登山客前天挑戰大雪山橫沙笛縱走時，疑因誤判沿途飄帶所指路線而迷途，幸手機定位留原地不動而平安獲救。圖／和平分局提供
6名登山客前天挑戰大雪山橫沙笛縱走時，疑因誤判沿途飄帶所指路線而迷途，幸手機定位留原地不動而平安獲救。圖／和平分局提供
6名登山客前天挑戰大雪山橫沙笛縱走時，疑因誤判沿途飄帶所指路線而迷途，幸手機定位留原地不動而平安獲救。圖／和平分局提供

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