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影／苗栗文峰街建築工地火警延燒民宅鐵皮屋 濃煙竄天
苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，火警發生時，建築工地人員跑出，無人受困，但濃煙被吹散，包括文華國小、苗栗火車站等周邊區域都瀰漫煙霧，目前火勢已控制。
苗栗縣消防局表示，中午12點56分接獲火警通報，派出各消防分隊人車趕往救援，目前持續灌救，火勢在下午近2點時受到控制。
火警地點靠近文華國小後方，附近居民表示當時有工地人員在一樓睡覺，發現起火後衝出。
苗栗市長余文忠到現場關心火警，消防局第一大隊大隊長鄭勝峰說明已確定起火處在工地，工地人員及時逃生未受困。
受火警波及，相鄰透天厝民宅加蓋的三樓鐵皮屋也全面起火，另一側補習班為RC建築，但窗口也受災；起火原因待調查。
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