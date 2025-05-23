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影／苗栗文峰街建築工地火警延燒民宅鐵皮屋 濃煙竄天

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，火警發生時，建築工地人員跑出，無人受困，但濃煙被吹散，包括文華國小、苗栗火車站等周邊區域都瀰漫煙霧，目前火勢已控制。

苗栗縣消防局表示，中午12點56分接獲火警通報，派出各消防分隊人車趕往救援，目前持續灌救，火勢在下午近2點時受到控制。

火警地點靠近文華國小後方，附近居民表示當時有工地人員在一樓睡覺，發現起火後衝出。

苗栗市長余文忠到現場關心火警，消防局第一大隊大隊長鄭勝峰說明已確定起火處在工地，工地人員及時逃生未受困。

受火警波及，相鄰透天厝民宅加蓋的三樓鐵皮屋也全面起火，另一側補習班為RC建築，但窗口也受災；起火原因待調查。

苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，大量濃煙竄出。記者胡蓬生／攝影
苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，大量濃煙竄出。記者胡蓬生／攝影
苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，大量濃煙竄出，消防人員在現場灌救。記者胡蓬生／攝影
苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，大量濃煙竄出，消防人員在現場灌救。記者胡蓬生／攝影
苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，大量濃煙竄出，消防人員在現場灌救。記者胡蓬生／攝影
苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，大量濃煙竄出，消防人員在現場灌救。記者胡蓬生／攝影
苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，大量濃煙竄向天際。記者胡蓬生／攝影
苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，大量濃煙竄向天際。記者胡蓬生／攝影
苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，大量濃煙竄出，消防人員在現場灌救。記者胡蓬生／攝影
苗栗市文峰街中午近1點時發生建築工地火警，並延燒到毗鄰民宅的鐵皮屋，大量濃煙竄出，消防人員在現場灌救。記者胡蓬生／攝影

苗栗市 建築

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