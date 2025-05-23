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強化防詐交通婦幼保護 桃園分局深入社區傾聽民意強化作為

桃園電子報／ 桃園電子報

為強化社區治安維護、提升交通管理效能及保障婦幼安全，桃園市政府警察局桃園分局中路派出所於昨(22)日19至21時，在中路集會所舉辦「114年度社區治安座談會」。會議由中路派出所所長黃龍泰主持，並廣邀轄區民意代表、里鄰長、社區管委會、學校單位、協勤民力及在地居民與會，建立警民雙向溝通平台。

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桃園市政府警察局桃園分局中路派出所在中路集會所舉辦「114年度社區治安座談會」。圖：警方提供

桃園市政府警察局由副局長陳武康親自率警察局相關單位出席與會，桃園分局長王智民亦率同分局各業務主管及同仁出席，展現警政體系對地方治安的高度重視。會中由黃龍泰簡要說明轄區治安、交通及民力現況，並針對社區安全維護的挑戰與策略方向提出分析；分局各業務單位則依防詐騙、交通安全與婦幼保護三大主題進行報告。其中，偵查隊說明近期詐騙手法及成功攔阻案例，並鼓勵社區建立聯防機制以提升識詐意識，並特別邀請地政士郭哲男向民眾宣導預防不動產遭詐騙的實用措施，包括申辦地籍異動即時通及重要文件妥善保管。交通組則針對行人路權、酒駕防制及違規熱點執法成果進行說明，並提出改善社區交通熱點的方向；防治組則報告家庭暴力與性騷擾防制等婦幼保護工作及通報機制。與會民眾對社區治安、交通與婦幼安全等議題踴躍發言，分局逐一回應，並承諾將持續追蹤與落實後續行動。副局長陳武康於會議結語指出，警方面對多元挑戰，須深化與社區合作關係，強化犯罪預防、交通管理與婦幼保護作為，並透過完善的警民合作網絡，攜手打造安全有感的生活環境，市警局也將全力支援各分局推動在地治安策略，提升整體執行效能。

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桃園市政府警察局桃園分局中路派出所在中路集會所舉辦「114年度社區治安座談會」。圖：警方提供

王智民則再次感謝市警局對地方治安、交通工作的指導及對分局推動社區警政工作的支持與鼓勵。最後主席黃龍泰再次強調中路派出所將秉持「主動、在地、服務」的工作理念，持續結合社區力量，致力於營造穩定、安全的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：強化防詐交通婦幼保護 桃園分局深入社區傾聽民意強化作為

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