近來違規改裝引擎、排氣管或裝置高分貝喇叭、變更車燈等行為，不僅製造噪音影響居民生活安寧外，也嚴重危害道路交通安全與秩序，儼然成為交通新興公害，是最令民眾詬病的環保與交通違規問題。桃園分局連日規劃「環、警聯合稽查-靜桃專案」，斬獲豐碩成果，展現全力淨化轄區治安及交安決心。

桃警規劃「雷霆除暴－淨土專案」。圖：讀者提供

桃園分局攜手環保局，在莊敬路上經國環保公園、介壽路上建國公園，利用晚間8至11時，設立噪音檢測點，針對經國路、春日路、莊敬路、介壽路、三民路、小檜溪重劃區及中路重劃區周邊等區域，執行「靜桃專案」，員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，合計攔查33部汽機車，共13部噪音超標，均當場開單告發，罰緩金額合計為38400元，後續並要通知複驗。

桃警執行「靜桃專案」合計攔查33部汽機車，共13部噪音超標，均當場開單告發。圖：讀者提供

桃園分局統計靜桃專案實施後，截至今年5月底，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6300件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有680件，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強拍照蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事，市府環保局統計相關陳情案件也下降約3成多，靜桃專案執行成果證明了市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。

桃園分局5月2日起至6月1日為期一個月，配合警察局執行取締酒駕大執法。圖：讀者提供

除了強力稽查噪音車外，桃園分局也重視防制酒駕事故，自今年5月2日起至6月1日為期一個月，配合警察局執行取締酒駕大執法， 5月2日至23日取締各類酒駕違規達60件，今年度酒駕傷亡事故也呈現明顯下降趨勢，表示強力執法與宣導下，有相當的防制成效。特別呼籲民眾要養成「酒後不開車、開車不喝酒」的好習慣，並從源頭輔以「代客駕車」、「指定駕駛」等防範措施，桃警將貫徹「酒駕零容忍」執法決心，民眾不應心存僥倖，以共同維護良好交通秩序。

機車防禦駕駛，注意大型車直行勿併行、轉彎勿靠近。圖：讀者提供

有鑑於砂石車（大型貨車）肇事率高，兼防制違規土方、環保廢棄物案件，桃警也規劃「雷霆除暴－淨土專案」，專案期程自114年5月1至31日止。桃園分局統計今年度已經取締超載16件、不依照路線行駛75件，仍將持續針對砂石車（大型貨車）等交通違規加強稽查取締，如發現違規土方、環保廢棄物案件也將通知市府權責機關會同認定裁處，同時也特別提醒民眾務必與大型車輛保持適當距離，以免因「視線死角及內輪差」衍生事故，以策安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：重拳打擊交通亂象！桃警加強稽查噪音車、酒駕與砂石車違規同步嚴管