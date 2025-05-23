影／台南愛心捐款箱失竊遭「吃案」？警祭出懲處另追賊

台南中西區忠義路一餐廳20日凌晨遭竊賊光顧，竊賊將手伸入櫃台內偷走愛心捐款箱零錢，店家向市警二分局民權派出所報案，第一時間以捐款箱並非店家所有，未立即受理報案。案件曝光後，警方表示，將依規定懲處相關人員，並已鎖定特定對象追查中。

案發當天，業者隨即在Threads社群發文，指一早看到要氣死，小朋友的捐款箱（慈濟捐款箱），都被拿光了。業者還在在文末連寫了六個「氣」字。

店家相關人員向民權所報案，指雖然沒多少錢，但已被偷第2次了。然而，經受理員警以愛心捐款箱並非店家所有，所以無法報警，不能成立，而遭社群爆料。

民權派出所長何家慶今出面表示，經了解，該店家愛心捐贈箱內零錢於本月20日凌晨被偷後，前往派出所報案，因該愛心捐贈箱並非店家所有，所以該所受理人請店家聯繫置放愛心捐贈箱所屬基金會的代表前來派出所製作筆錄，未立即受理報案，將依規定懲處相關人員。