桃園觀音區二甲苯槽車左轉失控翻車...波及路旁6車 化學液體外洩封路中
1輛載運危險化工原料對二甲苯液體的槽車，今天上午10時餘行經桃園市觀音區桃科十路左轉白玉三路突失控翻覆，不僅波及路旁停放車輛，後方罐體破裂大量對二甲苯外洩，所幸未起火燃燒，倪姓駕駛受傷送醫，酒測值為0，肇事責任待釐清，化學原料由另輛槽車抽取。
大園區警消今天上午10時30分接獲報案，位於觀音區桃科十路、白玉三路口有輛化學槽車向右翻覆，側躺在路中，右側路旁停放車輛均遭車體擠壓至人行道或卡在車下，所幸車內均無人，消防局第三大隊觀音分隊、大園警分局交通分隊據報趕往。
警方調查，53歲倪姓駕駛上午駕駛化學槽車沿桃科十路行駛，欲左轉白玉三路時，疑似因過彎車速過快，角度沒抓好，導致車輛翻覆，並波及路邊停放的6輛小客車，槽車內的危險化學液體洩漏，倪男輕傷送醫治療。
消防局說，現場是輛載運化學原料對二甲苯洩漏槽車翻覆，所幸無起火燃燒，消防人員於現場警戒，11時38分環保局到達現場，12時04分北區環境事故專業技術小組也到達現場警戒，破損罐體內的液體由槽車公司派遣另一輛槽車到場抽取。
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