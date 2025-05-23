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新北雞肉加工廠容留非法移工 移民署逮捕16名外籍人士和仲介

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

移民署新北市專勤隊接獲檢舉新北市五股區1間雞肉加工廠疑非法聘僱大量非法外籍移工，日前會同相關單位當場查獲16名泰國及越南籍非法移工，非法仲介男子依違反就業服務法意圖營利非法仲介等罪嫌移送新北地檢署偵辦，非法雇主函送新北市勞工局裁處，違法外籍人士依法收容後遣送出國。

移民署新北市專勤隊今年4月29日會同新北市新莊警分局、海洋委員會海巡署艦隊分署、新北市環保局及勞工局前往五股區1間雞肉加工廠及宿舍執行聯合查察，分別在工廠內查獲7名，宿舍查獲9人，共16名泰國及越南籍非法移工，以及1名50多歲本國籍男奉，疑似是非法仲介。

原來移民官在現場查問這些非法移工時，眼尖發現1名本國籍男子不時在周圍徘徊，形跡可疑，上前盤查後，該名男子坦承是非法仲介並供出非法仲介工作過程及黑工宿舍地點，甚至向移民官抱怨每名黑工才抽取時薪30元的仲介費，卻還要提供免費住宿，根本是賠本生意。

具有泰語專長的移民官直接以泰語與查獲的非法移工交談，卸下心防後，他們坦承懷著淘金夢持觀光旅遊護照來台打黑工，來台後由本國籍男子安排接往雞肉加工廠從事切割雞肉工作。據了解，這些泰籍非法移工先支付新台幣3萬至4萬元不等費用給泰國仲介協助安排來台，每天在雞肉加工廠連續工作12小時，扣除仲介費後僅能領到日薪約960元，平均時薪僅有80元。

新北市專勤隊長黃奕崗表示，台籍非法雇主規避勞動法令，非法引進黑工成為廉價勞動力，為雞肉加工廠賺進大把鈔票，又讓非法仲介男子再從黑工微薄的工資中抽取每人每月7000元不等的仲介費，每月輕鬆入袋近10萬元，非法雇主聯手非法仲介，層層剝削黑工賺取暴利，與現場查獲非法仲介男子於查緝現場自述的「賠本生意」大相逕庭。

新北市專勤隊表示，詢問後已將非法仲介依違反就業服務法意圖營利非法仲介等罪嫌移送新北地檢署偵辦，非法雇主函送勞工局依法裁處，非法外籍移工由專勤隊依法收容後於近期遣送出國。

移民署新北市專勤隊接獲檢舉新北市五股區1間雞肉加工廠疑非法聘僱大量非法外籍移工，日前會同相關單位當場查獲16名泰國及越南籍非法移工。記者王長鼎／翻攝
移民署新北市專勤隊接獲檢舉新北市五股區1間雞肉加工廠疑非法聘僱大量非法外籍移工，日前會同相關單位當場查獲16名泰國及越南籍非法移工。記者王長鼎／翻攝
移民署新北市專勤隊接獲檢舉新北市五股區1間雞肉加工廠疑非法聘僱大量非法外籍移工，日前會同相關單位當場查獲16名泰國及越南籍非法移工。記者王長鼎／翻攝
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移民署新北市專勤隊接獲檢舉新北市五股區1間雞肉加工廠疑非法聘僱大量非法外籍移工，日前會同相關單位當場查獲16名泰國及越南籍非法移工。記者王長鼎／翻攝

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