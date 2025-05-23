斗六食品工廠女員工操作攪拌機 「手臂被捲入」嚴重粉碎性骨折

桃園邱姓網路行銷商從上月使用蝦皮無人智取店發貨，才一個月就發生5件商品被盜，雖然蝦皮有賠償部分損失但已造成他商譽受損，邱說以前人工店從未有這情形，號稱先進的智取店反而有問題，現在只敢透過人工店發貨，蝦皮應趕快找出原因給電商一個穩定的平台。

2025-05-23 13:06