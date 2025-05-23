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斗六食品工廠女員工操作攪拌機 「手臂被捲入」嚴重粉碎性骨折

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林斗六市一家食品公司今天中午約11點半傳出工安事件，一名32歲莊姓女員工，在操作食品機器時，左手臂不慎被攪拌器捲入機器內，雲林消防局獲報趕往救援，當時莊女的手臂還夾在機器內痛苦不堪，多名消防員連手將機器拆卸後，再慢慢將莊女的手拉出脫困，趕緊送醫。

雲林縣消防局今天11點37分獲報，指斗六市科加路一家食品公司有1名女員工左手臂被攪拌器捲入，消防局出動斗六、六合、公園分隊11名消防人員及6輛消防、救護車前往救援，由於機器為大型機具，消防人員先以止血帶為受困女子止血，再以電鋸破壞機器。，後慢慢將手莊女的手拉出來。

消防人員經約一小時搶救，12點18分順利協助脫困，女子左手掌變形，手臂則有嚴重粉碎性骨折，送醫台大醫院雲林分院急救。

莊姓女子手臂被捲入機器夾住，經消防員破壞機器後才救出脫困。記者蔡維斌／翻攝
莊姓女子手臂被捲入機器夾住，經消防員破壞機器後才救出脫困。記者蔡維斌／翻攝

雲林 消防人員 斗六

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