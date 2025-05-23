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影／高雄港工作船拖帶漁船出港出事！ 疑這原因翻覆
高雄港2艘工作船今天上午1前1後拖帶漁船出港，疑作業不慎，造成在前方的工作船「忠正7號」翻覆，船上2人落海，1人獲救、駕駛員失蹤，不是撞渡輪肇事，確實肇因正由港務單位調查。
今天上午11時許，隸屬忠正興業公司的工作船「忠正7號」和「忠正3號」，分別一前一後，在高雄港中信造船廠順榮廠區外，拖帶1600噸的漁船「密克羅尼西亞102」號漁船出港，疑拖帶不慎，才造成忠正7號翻覆。
據搜救單位初步了解，忠正7號工作船翻覆，2人落海，其中陳姓男子（33歲）立即由忠正3號人員拉上船獲救，但是，工作船駕駛楊姓男子（25歲）落海後失蹤。
高雄港務消防大隊高雄港隊立即出動7車11人前往救援，高雄市消防局、高雄港務警察總隊也動員協助搜救，目前仍在搜救中。
據警、消初步了解，忠正7號在前方拖帶漁船時，可能作業不慎，撞到漁船才翻覆，密克羅尼西亞102號已經出港。確實肇禍原因仍待航港局調查。
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