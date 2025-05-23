快訊

爆料排隊名店蛋黃酥有「蟑螂乾屍」！她遭告誹謗 檢不起訴

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄港工作船拖帶漁船出港出事！ 疑這原因翻覆

聯合報／ 記者王勇超宋原彰林保光／高雄即時報導

高雄港2艘工作船今天上午1前1後拖帶漁船出港，疑作業不慎，造成在前方的工作船「忠正7號」翻覆，船上2人落海，1人獲救、駕駛員失蹤，不是撞渡輪肇事，確實肇因正由港務單位調查。

今天上午11時許，隸屬忠正興業公司的工作船「忠正7號」和「忠正3號」，分別一前一後，在高雄港中信造船廠順榮廠區外，拖帶1600噸的漁船「密克羅尼西亞102」號漁船出港，疑拖帶不慎，才造成忠正7號翻覆。

據搜救單位初步了解，忠正7號工作船翻覆，2人落海，其中陳姓男子（33歲）立即由忠正3號人員拉上船獲救，但是，工作船駕駛楊姓男子（25歲）落海後失蹤。

高雄港務消防大隊高雄港隊立即出動7車11人前往救援，高雄市消防局、高雄港務警察總隊也動員協助搜救，目前仍在搜救中。

據警、消初步了解，忠正7號在前方拖帶漁船時，可能作業不慎，撞到漁船才翻覆，密克羅尼西亞102號已經出港。確實肇禍原因仍待航港局調查。

高雄港工作船「忠正7號」拖帶漁船，作業不慎翻覆，消防人員正搜救失蹤的楊姓男子。記者林保光／翻攝
高雄港工作船「忠正7號」拖帶漁船，作業不慎翻覆，消防人員正搜救失蹤的楊姓男子。記者林保光／翻攝
高雄港工作船「忠正7號」拖帶漁船，作業不慎翻覆，消防人員正搜救失蹤的楊姓男子。記者林保光／翻攝
高雄港工作船「忠正7號」拖帶漁船，作業不慎翻覆，消防人員正搜救失蹤的楊姓男子。記者林保光／翻攝

高雄港 密克羅尼西亞

延伸閱讀

高雄港撞船！ 1艘工作船翻覆 1人失蹤

高雄港引進大陸製龍門吊車 港務公司：依規定申請

大陸男小船「轉乘」商船偷渡高雄港 待1個多月才自首

高雄港全台第一大吊車...陸製的 航港局：將會同專家資安查核

相關新聞

桃園公車「行駛中」引擎室突起火 熊熊烈火燒到剩骨架

亞通客運中壢到金雞湖的5674公車今上午10時8分許，行經桃園市平鎮區洪圳路和金陵路七段的交叉路口時，疑似機械故障，造成...

觀音二甲苯槽車左轉失控翻車...波及路旁6車 化學液體外洩封路中

1輛載運危險化工原料對二甲苯液體的槽車，今天上午10時餘行經桃園市觀音區桃科十路左轉白玉三路突失控翻覆，不僅波及路旁停放...

新北雞肉加工廠容留非法移工 移民署逮捕16名外籍人士和仲介

移民署新北市專勤隊接獲檢舉新北市五股區1間雞肉加工廠疑非法聘僱大量非法外籍移工，日前會同相關單位當場查獲16名泰國及越南...

斗六食品工廠女員工操作攪拌機 「手臂被捲入」嚴重粉碎性骨折

雲林縣斗六市一家食品公司今天中午約11點半傳出工安事件，一名32歲莊姓女員工，在操作食品機器時，左手臂不慎被攪拌器捲入機...

影／高雄港工作船拖帶漁船出港出事！ 疑這原因翻覆

高雄港2艘工作船今天上午1前1後拖帶漁船出港，疑作業不慎，造成在前方的工作船「忠正7號」翻覆，船上2人落海，1人獲救、1...

蝦皮智取店變盜貨熱點？桃園賣家怒控：1個月5件貨被偷還遭降評分

桃園邱姓網路行銷商從上月使用蝦皮無人智取店發貨，才一個月就發生5件商品被盜，雖然蝦皮有賠償部分損失但已造成他商譽受損，邱說以前人工店從未有這情形，號稱先進的智取店反而有問題，現在只敢透過人工店發貨，蝦皮應趕快找出原因給電商一個穩定的平台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。