「蝦皮店到店」示意圖。報系資料照／記者陳立儀攝影

桃園邱姓網路行銷商從上月使用蝦皮無人智取店發貨，才一個月就發生5件商品被盜，雖然蝦皮有賠償部分損失但已造成他商譽受損，邱說以前人工店從未有這情形，號稱先進的智取店反而有問題，現在只敢透過人工店發貨，蝦皮應趕快找出原因給電商一個穩定的平台。

無人智取店。圖：吳詠平攝

邱先生被竊的全都是護髮相關用品，他表示，公司以網路行銷已有10年，商品固定在蝦皮購物上架銷售，發貨從蝦皮人工門市走，顧客收貨也正常，上月公司附近新開一家蝦皮智取店，因為比較近於是改從智取店發貨，沒想到陸續接獲顧客退貨申請，其中一件包裹只剩空盒貨品消失，另外四件貨品被更換成雜貨，公司在發貨區有監視器，向蝦皮舉證後，其中兩件商品損失獲得賠償，有兩件目前申訴中，剩下一件卻被蝦皮以監視器沒清楚拍攝到發貨標籤拒絕理賠。

出貨商品原為上方兩護髮用品，卻遭換成下方飲料、貓罐頭、掏耳工具等填充物。圖：當事人提供

邱先生說，他們公司的護髮用品被置換成飲料、貓罐頭、掏耳工具、便宜的電子產品，還有一個貼有其他發貨人標籤的商品，顯然是東西被偷走後，隨便塞入一些貨品充數，而其中會有其他發貨人商品，更讓人懷疑是在蝦皮物流流程中出問題。他們公司獲賠的兩件，從蝦皮客服人員處得知是物流公司出的錢，證實是物流的疏失，但不方便透露內容。

公司包裝區，天花板有原本監視器，桌面上又加裝一組立式監視器。圖：吳詠平攝

邱先生表示，電商會選擇蝦皮，就是看重蝦皮是跨國公司機制比較好，電商當然要一個穩定的交易環境，發生這事後他多次詢問蝦皮客服是否找到問題癥結，但獲得的回覆是已經在處理中，沒有多的資訊可告知。原本以為只有他遇到這問題，他是不敢再從智取店發貨，改到人工店發貨遇到其他電商，聊天下才知道有很多人都遇到類似情況。

號稱先進的智取店反而有問題，邱先生現在只敢透過人工店發貨。圖：吳詠平攝

邱先生說，客戶收到異常商品，就已經對他們公司商譽造成影響，讓他更不解的是，他未獲理賠那件包裹，蝦皮以發貨標籤為拍攝不清楚為由，其實從公司監視器畫面可以看到整個貨品裝入過程，他們並沒有故意放入異常物品，發貨標籤也不是沒拍到，但蝦皮卻以公司發貨異常降低評點，並從優選賣家中剔除，造成他們二次傷害，也迫使著他們必須在發貨區再加裝監視器，但他們公司發貨量很大，現在現場包裝時大家都緊緊張張的，深怕又因為別人的問題造成他們的損失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蝦皮智取店變盜貨熱點？桃園賣家怒控：1個月5件貨被偷還遭降評分