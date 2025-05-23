影／黑煙漫天...高雄仁武區塑膠倉庫火警 環保局監測中

高雄市仁武區今天傳出工廠火警，環保局獲報後，派遣空汙應變小組到場環境監測，據查該火警現場為塑膠倉庫，為地上一層鐵皮建築，火勢延燒波及鄰近回收場，廠區周邊煙霧瀰漫，還產生刺鼻異味，將依違反空氣汙染防制法第32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰。

環保局指出，這起火警發生在上午10時許，疑似該塑膠倉庫管理不當起火燃燒，火勢延燒到鄰近回收場，空氣中產生明顯異味及濃霧，現場監測數據顯示，一氧化碳(CO)為6 ppm、FID檢測揮發性有機物為1.5 ppm，總懸浮微粒(TSP)為3.35 mg/m³。

由於目前風向為偏西風，汙染物已沿風向東側傳遞，提醒下風處仁武及大社等區域民眾，提高警覺，減少戶外活動，並緊閉門窗以降低暴露風險，消防隊仍在現場進行布線搶救作業，將持續監控空氣品質變化。