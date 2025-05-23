高雄78歲翁開賓士車擦撞計程車 衝進老人講座教室
高雄張姓老翁今天上午駕駛賓士轎車，右轉時超越來向車道，撞上計程車後，衝入路旁推銷健康飲食講座的教室，撞傷屋內1名老婦。確實肇事原因由警方調查中。
今天上午10時許，張姓老翁（78歲）駕駛賓士轎車，沿高雄市前鎮區鎮東一街行駛，右轉鎮東街，正好莊姓男子（57歲）駕駛計程車，由鎮東街要右轉鎮東一街，賓士車撞上計程車後偏向，撞向推廣健康食品的講座教室，把教室大門撞破，衝進教室內，計程車也跟著裝入騎樓，車頭損毀。
當時屋主陳男（54歲）和白姓婦人（73歲）正在教室內，白婦遭擦撞，幸只擦挫傷，未送醫。
警方趕到車禍現場，發現講座教室一片狼藉；講座教室平時都有老人參加講座，當時教室內沒其他人聽講座，才沒其他人造成嚴重傷亡，讓員警及附近住戶捏把冷汗。
駕駛賓士車的張姓老翁和計程車司機莊男未受傷，警方對張、莊2人酒測，無酒精反應。警方表示，初步研判係張姓老翁駕駛賓士車，轉彎時駛入來車道，撞計程車後衝入民宅，確實肇因及肇責，仍待交通大隊釐清。
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