快訊

爆料排隊名店蛋黃酥有「蟑螂乾屍」！她遭告誹謗 檢不起訴

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

高雄78歲翁開賓士車擦撞計程車 衝進老人講座教室

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄張姓老翁今天上午駕駛賓士轎車，右轉時超越來向車道，撞上計程車後，衝入路旁推銷健康飲食講座的教室，撞傷屋內1名老婦。確實肇事原因由警方調查中。

今天上午10時許，張姓老翁（78歲）駕駛賓士轎車，沿高雄市前鎮區鎮東一街行駛，右轉鎮東街，正好莊姓男子（57歲）駕駛計程車，由鎮東街要右轉鎮東一街，賓士車撞上計程車後偏向，撞向推廣健康食品的講座教室，把教室大門撞破，衝進教室內，計程車也跟著裝入騎樓，車頭損毀。

當時屋主陳男（54歲）和白姓婦人（73歲）正在教室內，白婦遭擦撞，幸只擦挫傷，未送醫。

警方趕到車禍現場，發現講座教室一片狼藉；講座教室平時都有老人參加講座，當時教室內沒其他人聽講座，才沒其他人造成嚴重傷亡，讓員警及附近住戶捏把冷汗。

駕駛賓士車的張姓老翁和計程車司機莊男未受傷，警方對張、莊2人酒測，無酒精反應。警方表示，初步研判係張姓老翁駕駛賓士車，轉彎時駛入來車道，撞計程車後衝入民宅，確實肇因及肇責，仍待交通大隊釐清。

高雄張姓老翁駕駛賓士車，擦撞計程車後，撞進平時老人聚集的食品講座教室。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁駕駛賓士車，擦撞計程車後，撞進平時老人聚集的食品講座教室。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁駕駛賓士車，撞進平時老人聚集的食品講座教室。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁駕駛賓士車，撞進平時老人聚集的食品講座教室。記者林保光／翻攝

計程車司機 教室

延伸閱讀

影／「寶寶藍」賓士連三撞翻車 桃警逮29歲男開「媽的車」掛假牌

高雄興達電廠3、4號機組重啟釀空汙惹議 環團訴求除役後全面拆除

影／蘆洲卡拉OK代客叫車臨停車道挨罰 圍觀男女粗話嗆警「太閒」

高達50位受害者！日計程車司機以安眠藥迷姦 遭查獲3000個影像

相關新聞

桃園公車「行駛中」引擎室突起火 熊熊烈火燒到剩骨架

亞通客運中壢到金雞湖的5674公車今上午10時8分許，行經桃園市平鎮區洪圳路和金陵路七段的交叉路口時，疑似機械故障，造成...

新北雞肉加工廠容留非法移工 移民署逮捕16名外籍人士和仲介

移民署新北市專勤隊接獲檢舉新北市五股區1間雞肉加工廠疑非法聘僱大量非法外籍移工，日前會同相關單位當場查獲16名泰國及越南...

斗六食品工廠女員工操作攪拌機 「手臂被捲入」嚴重粉碎性骨折

雲林縣斗六市一家食品公司今天中午約11點半傳出工安事件，一名32歲莊姓女員工，在操作食品機器時，左手臂不慎被攪拌器捲入機...

影／高雄港工作船拖帶漁船出港出事！ 疑這原因翻覆

高雄港2艘工作船今天上午1前1後拖帶漁船出港，疑作業不慎，造成在前方的工作船「忠正7號」翻覆，船上2人落海，1人獲救、1...

蝦皮智取店變盜貨熱點？桃園賣家怒控：1個月5件貨被偷還遭降評分

桃園邱姓網路行銷商從上月使用蝦皮無人智取店發貨，才一個月就發生5件商品被盜，雖然蝦皮有賠償部分損失但已造成他商譽受損，邱說以前人工店從未有這情形，號稱先進的智取店反而有問題，現在只敢透過人工店發貨，蝦皮應趕快找出原因給電商一個穩定的平台。

影／黑煙漫天...高雄仁武區塑膠倉庫火警 環保局監測中

高雄市仁武區今天傳出工廠火警，環保局獲報後，派遣空汙應變小組到場環境監測，據查該火警現場為塑膠倉庫，為地上一層鐵皮建築，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。