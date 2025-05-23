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又見轎車暴衝！68歲婦驚「踩不到煞車」 失控撞進南投清境全家超商
南投仁愛鄉昨天下午發生驚險車禍，68歲曹姓婦人駕駛白色轎車，行經台14甲線3公里處，轎車失控暴衝，撞進全家便利商店，玻璃窗破裂玻璃四濺、桌椅翻覆，幸好當時沒有消費者坐在窗邊，否則後果不堪設想。
仁愛警分局表示，曹姓婦人昨天從清境下山，下午1時行經台14甲線3公里處，她原打算左轉駛入全家超商前的停車場，卻在轉進車道時驚覺「踩不到煞車」，轎車失控直接撞破超商的玻璃大門，將靠窗高腳桌椅撞飛，連報架與貨架也紛紛倒地，地面散落玻璃碎片與掉落食品，現場一片狼藉。
幸好昨天並非假日，店內顧客不多，窗邊無人、店員亦站在結帳區，並未受到波及。車上兩人雖有擦挫傷，但無大礙，現場表示無需就醫。
警方酒測結果，曹女並無酒駕行為，惟肇事原因仍待進一步釐清。初步研判，疑與車輛煞車系統失靈或駕駛操作不當有關。
仁愛警分局呼籲，台14甲線也曾發生車輛失控事故，山區道路坡陡彎急，駕駛下坡應切記「檔位降、速度控」，避免依賴煞車導致過熱失效，並提醒民眾定期檢查車輛狀況、切勿疲勞駕駛。
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