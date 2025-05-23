快訊

爆料排隊名店蛋黃酥有「蟑螂乾屍」！她遭告誹謗 檢不起訴

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「寶寶藍」賓士連三撞翻車 桃警逮29歲男開「媽的車」掛假牌

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

林姓男子昨午駕著「寶寶藍」賓士轎跑車，行經桃園區正光路突往外側直行，連續撞上交通號誌控制箱、轎車及路樹，人車當場側翻四輪朝天旋轉，警方發現林無酒、毒駕卻顯精神不濟，但因掛假車牌詢後依偽造特種文書罪嫌送辦。

桃園警方說明，這起事故發生在昨天下午1時23分，29歲林姓男子駕駛相當吸睛的「寶寶藍」顏色的賓士三門轎跑車，一路由正光路要往市區中山路方向行駛，卻在通過正光路與廈門街時，車速不快卻逐漸偏離車道往路旁撞去。

只見這輛寶寶藍賓士不僅將路旁的交通號誌控制箱整個撞飛，連住戶停放自家騎樓的豐田休旅車後側車體和玻璃都撞凹、碎裂，還有矗立路旁的大樹幹也被賓士擦掉一大片樹皮，賓士車的車頭全毀，車頂凹陷扁塌，車內安全氣囊全爆開，受困車內的林男頭下腳上地爬出車外。

桃園警分局中路派出所及交通中隊員警立即趕往現場，路口交通管制及事故處置，經實施酒測林男並無酒精反應，對話也算正常，並非吸毒後肇禍，林男自承精神不濟，想回家休息，卻在半途自撞肇禍，不僅進口車輛幾乎報廢，還得賠償撞毀的交通控制箱及一旁住戶遭波及的休旅車。

警方清查資料，發現這輛賓士車懸掛偽造車牌，林男坦承，車子是媽媽的，之前因為他駕車超速，並超過規定速限40公里以上，車牌遭監理站依法吊扣6個月，且吊扣期間內，車輛不得上路行駛，林男為了出門方便，竟網購鐵製的偽造車牌懸掛上路企圖規避取締，沒想到只因想睡覺，偏離車道連三撞後翻覆，也讓懸掛偽造車牌一事露餡遭送辦。

29歲林姓男子昨午駕車行經桃園區正光路、廈門街口時，因精神不濟連續撞上交通控制箱、汽車及大樹後翻覆，造成賓士車幾乎全毀，而他懸掛偽造車牌一事也曝光。圖／警方提供
29歲林姓男子昨午駕車行經桃園區正光路、廈門街口時，因精神不濟連續撞上交通控制箱、汽車及大樹後翻覆，造成賓士車幾乎全毀，而他懸掛偽造車牌一事也曝光。圖／警方提供
29歲林姓男子昨午駕車行經桃園區正光路、廈門街口時，因精神不濟連續撞上交通控制箱、汽車及大樹後翻覆，造成賓士車幾乎全毀，而他懸掛偽造車牌一事也曝光。圖／警方提供
29歲林姓男子昨午駕車行經桃園區正光路、廈門街口時，因精神不濟連續撞上交通控制箱、汽車及大樹後翻覆，造成賓士車幾乎全毀，而他懸掛偽造車牌一事也曝光。圖／警方提供
29歲林姓男子（白衣者）昨午駕車行經桃園區正光路、廈門街口時，因精神不濟連續撞上交通控制箱、汽車及大樹後翻覆，造成賓士車幾乎全毀，而他懸掛偽造車牌一事也曝光。圖／警方提供
29歲林姓男子（白衣者）昨午駕車行經桃園區正光路、廈門街口時，因精神不濟連續撞上交通控制箱、汽車及大樹後翻覆，造成賓士車幾乎全毀，而他懸掛偽造車牌一事也曝光。圖／警方提供

桃園 住戶

延伸閱讀

影／台中警用科技系統抓假牌 賓士男被通報北屯落網

高雄賓士女違規左轉撞輕軌 司機急煞乘客驚：滿恐怖

倒楣！台中第二市場旁待轉...後保桿遭賓士酒駕男撞掉

皮卡和賓士相撞… 黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客亡

相關新聞

桃園公車「行駛中」引擎室突起火 熊熊烈火燒到剩骨架

亞通客運中壢到金雞湖的5674公車今上午10時8分許，行經桃園市平鎮區洪圳路和金陵路七段的交叉路口時，疑似機械故障，造成...

桃園觀音區二甲苯槽車左轉失控翻車...波及路旁6車 化學液體外洩封路中

1輛載運危險化工原料對二甲苯液體的槽車，今天上午10時餘行經桃園市觀音區桃科十路左轉白玉三路突失控翻覆，不僅波及路旁停放...

新北雞肉加工廠容留非法移工 移民署逮捕16名外籍人士和仲介

移民署新北市專勤隊接獲檢舉新北市五股區1間雞肉加工廠疑非法聘僱大量非法外籍移工，日前會同相關單位當場查獲16名泰國及越南...

斗六食品工廠女員工操作攪拌機 「手臂被捲入」嚴重粉碎性骨折

雲林縣斗六市一家食品公司今天中午約11點半傳出工安事件，一名32歲莊姓女員工，在操作食品機器時，左手臂不慎被攪拌器捲入機...

影／高雄港工作船拖帶漁船出港出事！ 疑這原因翻覆

高雄港2艘工作船今天上午1前1後拖帶漁船出港，疑作業不慎，造成在前方的工作船「忠正7號」翻覆，船上2人落海，1人獲救、1...

蝦皮智取店變盜貨熱點？桃園賣家怒控：1個月5件貨被偷還遭降評分

桃園邱姓網路行銷商從上月使用蝦皮無人智取店發貨，才一個月就發生5件商品被盜，雖然蝦皮有賠償部分損失但已造成他商譽受損，邱說以前人工店從未有這情形，號稱先進的智取店反而有問題，現在只敢透過人工店發貨，蝦皮應趕快找出原因給電商一個穩定的平台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。