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影／「寶寶藍」賓士連三撞翻車 桃警逮29歲男開「媽的車」掛假牌
林姓男子昨午駕著「寶寶藍」賓士轎跑車，行經桃園區正光路突往外側直行，連續撞上交通號誌控制箱、轎車及路樹，人車當場側翻四輪朝天旋轉，警方發現林無酒、毒駕卻顯精神不濟，但因掛假車牌詢後依偽造特種文書罪嫌送辦。
桃園警方說明，這起事故發生在昨天下午1時23分，29歲林姓男子駕駛相當吸睛的「寶寶藍」顏色的賓士三門轎跑車，一路由正光路要往市區中山路方向行駛，卻在通過正光路與廈門街時，車速不快卻逐漸偏離車道往路旁撞去。
只見這輛寶寶藍賓士不僅將路旁的交通號誌控制箱整個撞飛，連住戶停放自家騎樓的豐田休旅車後側車體和玻璃都撞凹、碎裂，還有矗立路旁的大樹幹也被賓士擦掉一大片樹皮，賓士車的車頭全毀，車頂凹陷扁塌，車內安全氣囊全爆開，受困車內的林男頭下腳上地爬出車外。
桃園警分局中路派出所及交通中隊員警立即趕往現場，路口交通管制及事故處置，經實施酒測林男並無酒精反應，對話也算正常，並非吸毒後肇禍，林男自承精神不濟，想回家休息，卻在半途自撞肇禍，不僅進口車輛幾乎報廢，還得賠償撞毀的交通控制箱及一旁住戶遭波及的休旅車。
警方清查資料，發現這輛賓士車懸掛偽造車牌，林男坦承，車子是媽媽的，之前因為他駕車超速，並超過規定速限40公里以上，車牌遭監理站依法吊扣6個月，且吊扣期間內，車輛不得上路行駛，林男為了出門方便，竟網購鐵製的偽造車牌懸掛上路企圖規避取締，沒想到只因想睡覺，偏離車道連三撞後翻覆，也讓懸掛偽造車牌一事露餡遭送辦。
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