快訊

爆料排隊名店蛋黃酥有「蟑螂乾屍」！她遭告誹謗 檢不起訴

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹房客男友屋內輕生成凶宅 房東索賠300萬...這原因敗訴

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹黃姓房東因房客李女的男友許男在出租屋內輕生，認為房屋成為凶宅導致交易價值減損，提告要求李女賠償300萬元。新竹地院審理後認定，李女並非許男監護人，不可能無時無刻掌握許男內心狀態，且許男為侵權行為人，李女並無責任，判決駁回房東的訴訟請求。

黃女指出，去年1月將房屋出租給李女，每月租金2萬1000元。她聲稱，李女未經同意便允許許男同住，並在去年8月因爭執，導致許男在屋內輕生，房屋因而成為凶宅，估計減損價值300萬元，遂要求李女賠償。

李女則辯稱，承租時已告知房東她與許男共同居住。輕生屬許男個人行為，不能歸責於她。李女在警方筆錄中表示，許男出獄後短暫住在她處，但因感情問題起爭執，她曾試圖分手。

法官認為，李女非許男監護人，雖為男女朋友關係，但無監督義務。許男剛出獄，精神狀態難以掌控，李女已於許男顯現輕生傾向時通知家人，並無過失。此外，且男女感情維持本無從勉強，爭吵甚至分手乃屬常見，但因此選擇自殺者究非常態，李女應無從預料許男竟有輕生之舉，否則以二人仍同居一處且非拒絕聯絡的情形，若李女能預料許男會自殺，豈有不預防之理？

法官指出，自殺行為並未造成房屋物理性損害，亦未影響房東對房屋的占有與使用權能，房屋所有權未受侵害，房東無權要求李女賠償。實際上許男才是侵權行為的行為人，而非李女，最後判決駁回房東黃女之訴，李女無需負賠償責任。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹 房東 房屋

延伸閱讀

新竹男手機遺失報假案！「謊稱遭搶」想詐保險理賠金下場慘了

新竹即將有妖怪現蹤！實境遊戲「塹裡尋妖」6月1日正式開啟冒險

新竹運動中心聘「無照工讀生」當救生員害泳客溺斃 4被告賠425萬獲緩刑

遠東化纖爆炸釀2死19傷...12人復工 新竹縣府組律師團協助

相關新聞

桃園公車「行駛中」引擎室突起火 熊熊烈火燒到剩骨架

亞通客運中壢到金雞湖的5674公車今上午10時8分許，行經桃園市平鎮區洪圳路和金陵路七段的交叉路口時，疑似機械故障，造成...

桃園觀音區二甲苯槽車左轉失控翻車...波及路旁6車 化學液體外洩封路中

1輛載運危險化工原料對二甲苯液體的槽車，今天上午10時餘行經桃園市觀音區桃科十路左轉白玉三路突失控翻覆，不僅波及路旁停放...

新北雞肉加工廠容留非法移工 移民署逮捕16名外籍人士和仲介

移民署新北市專勤隊接獲檢舉新北市五股區1間雞肉加工廠疑非法聘僱大量非法外籍移工，日前會同相關單位當場查獲16名泰國及越南...

斗六食品工廠女員工操作攪拌機 「手臂被捲入」嚴重粉碎性骨折

雲林縣斗六市一家食品公司今天中午約11點半傳出工安事件，一名32歲莊姓女員工，在操作食品機器時，左手臂不慎被攪拌器捲入機...

影／高雄港工作船拖帶漁船出港出事！ 疑這原因翻覆

高雄港2艘工作船今天上午1前1後拖帶漁船出港，疑作業不慎，造成在前方的工作船「忠正7號」翻覆，船上2人落海，1人獲救、1...

蝦皮智取店變盜貨熱點？桃園賣家怒控：1個月5件貨被偷還遭降評分

桃園邱姓網路行銷商從上月使用蝦皮無人智取店發貨，才一個月就發生5件商品被盜，雖然蝦皮有賠償部分損失但已造成他商譽受損，邱說以前人工店從未有這情形，號稱先進的智取店反而有問題，現在只敢透過人工店發貨，蝦皮應趕快找出原因給電商一個穩定的平台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。