新竹房客男友屋內輕生成凶宅 房東索賠300萬...這原因敗訴

新竹黃姓房東因房客李女的男友許男在出租屋內輕生，認為房屋成為凶宅導致交易價值減損，提告要求李女賠償300萬元。新竹地院審理後認定，李女並非許男監護人，不可能無時無刻掌握許男內心狀態，且許男為侵權行為人，李女並無責任，判決駁回房東的訴訟請求。

黃女指出，去年1月將房屋出租給李女，每月租金2萬1000元。她聲稱，李女未經同意便允許許男同住，並在去年8月因爭執，導致許男在屋內輕生，房屋因而成為凶宅，估計減損價值300萬元，遂要求李女賠償。

李女則辯稱，承租時已告知房東她與許男共同居住。輕生屬許男個人行為，不能歸責於她。李女在警方筆錄中表示，許男出獄後短暫住在她處，但因感情問題起爭執，她曾試圖分手。

法官認為，李女非許男監護人，雖為男女朋友關係，但無監督義務。許男剛出獄，精神狀態難以掌控，李女已於許男顯現輕生傾向時通知家人，並無過失。此外，且男女感情維持本無從勉強，爭吵甚至分手乃屬常見，但因此選擇自殺者究非常態，李女應無從預料許男竟有輕生之舉，否則以二人仍同居一處且非拒絕聯絡的情形，若李女能預料許男會自殺，豈有不預防之理？

法官指出，自殺行為並未造成房屋物理性損害，亦未影響房東對房屋的占有與使用權能，房屋所有權未受侵害，房東無權要求李女賠償。實際上許男才是侵權行為的行為人，而非李女，最後判決駁回房東黃女之訴，李女無需負賠償責任。

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