金門BMW剛保養突起火 車頭冒煙成火球消防2分鐘撲滅
金門今日凌晨驚傳一起火燒車意外，一輛剛保養完的BMW轎車竟在返家途中無預警起火，年約50歲的陳姓車主在駕駛途中驚見車頭冒煙，隨即整輛車陷入火海，所幸他及時逃生，人未受傷，看到愛車付之一炬，讓車主超難過的；詳細起火原因仍由消防局火調科調查中。
金門縣消防局指出，今天凌晨1時55分接獲通報，環島北路與高陽路段有車輛起火，第二大隊立即調派金湖、金沙分隊出動5車12人趕赴現場搶救，金沙分隊由小隊長吳耀族指揮，確認車內無人受困後，迅速部署兩條水線進行滅火，火勢在約2分鐘內即被控制，未釀人員傷亡。
據了解，陳男稍早才將愛車送至保養廠保養，未料返家途中車頭卻突然冒出濃煙，接著引擎室起火燃燒，火勢迅速吞噬整輛車，警方與消防單位正針對起火原因展開調查，將進一步釐清是否與車輛保養或機件故障有關。
消防局提醒，車主應定期進行車輛保養與檢查，行駛前務必確認「五油三水」狀況，如行車中發現異狀，應立刻停車檢查，並於第一時間撥打119報案，以爭取寶貴救援時間，避免憾事發生。
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