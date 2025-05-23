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北市女牙醫遭人暴打 指控借錢給地球村「反被議員、黑道恐嚇」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

21歲男子周子鈞19日至台北市松山區某牙醫就診，聲稱「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，沈女眼窩骨折、鼻血狂流，檢警追查原因不單純，背後疑涉千萬借貸，訊後依殺人未遂聲押周男獲准。沈女事後控訴，借1500萬給地球村補習班負責人，對方卻欠錢不還，提告勝訴，反被議員、黑道恐嚇；專案小組持續偵辦背後教唆主嫌。

沈女在臉書發文表示，因朋友詢問地球村要借錢周轉，好心幫忙借了1500萬元，沒想到負責人陳中義事後不還錢，法院判她勝訴對方還厚臉皮，找黑道來恐嚇，想藉此直接坑她的錢。

沈女稱，這次並非第一次，對方在4月9日、4月28日，就曾派黑道來喬事情，並提及當下有律師閻道至在場，被強迫要求收下芭樂票，也質疑背後有民代撐腰，民意代表本應為民喉舌，但某議員辦公室主任是否收了債務人至少9億以上2%回扣，以至於不斷買通黑道恐嚇行凶。

沈女表示，她最切心的是，4月9日、5月19日分別都是假扮病人，實際來喬債，「我以後看到病人要怎麼想，這案子被壓下去的話，以後隨便都可以打醫生再裝情緒不穩自首脫罪，到底誰要當醫生呀？ 」「黑道三番四次找上我診所且多次偽裝成臨時求診病人，破壞醫病最基本互信，且債務人還是教育業者，這種人格也配教育？！」

據了解，轄區松山警方確實在4月9日、4月28日兩次接獲沈女報案，4月9日是沈女事後至派出所提告恐嚇，4月28日則是沈女當下打110報案，警方到場了解，雙方因民事借貸關係，對方到場協調、請求沈女不要提出民事執行，由於沒有暴力事證，抄登在場人員資料並告誡應循正當管道後離去。

警方指出，全案目前已報請檢察官指揮偵辦，將持續偵辦背後教唆主嫌。

男子周子鈞只因「洗牙痛」暴揍沈姓女牙醫，被檢方依殺人未遂聲押禁見，法院裁准羈押。記者曾原信／攝影
男子周子鈞只因「洗牙痛」暴揍沈姓女牙醫，被檢方依殺人未遂聲押禁見，法院裁准羈押。記者曾原信／攝影

黑道 提告 恐嚇

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