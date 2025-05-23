台南柳營菜園旁火燒車！駕駛座上1人燒成焦炭
台南市柳營區柳營區果毅國小往高速公路方向路邊菜園，上午一輛轎車不明原因起火，台南市消防局柳營、新營消防分隊到場時已全面燃燒，而且火勢猛烈。雖然消防員出水幾分鐘內就將火撲滅，整輛車已經燒成骨架，車上一人在駕駛座已經燒到炭化。起火原因待查。
台南市消防局表示，接獲民眾報案，消防車10點到達現場時，發現車子並沒有在馬路上，而是在一旁的田裡，兩側有稻田，中間是菜園，因為沒有撞擊痕跡，初步研判並非發生車禍造成。
現場消防人員拉水線到現場滅火後回報，車內1人明顯死亡在駕駛座，初判非因交通事故造成。事故發生原因必須等到火災調查科、警方完成調查才可能確定。
有附近民眾表示，從路上觀看車輛無法直接進入菜園，但是從另一個方向後方有一條小徑泥土路，一般轎車還是可以到達。
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