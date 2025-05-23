影／蘆洲卡拉OK代客叫車臨停車道挨罰 圍觀男女粗話嗆警「太閒」

新北市蘆洲區1家卡拉OK店前天凌晨幫客人叫車，計程車直接停在店門口馬路上堵住車道，警方示意離開但司機不願配合。員警直接開單告發違規停車，過程中店裡走出幾名男女，不斷指責員警太閒！邊錄影邊嚷著說要爆料。

蘆洲區中山二路雙向各只有1線車道，監視器錄到，21日凌晨1時許，計程車抵達時直接停在店門前，占去大約三分之二個車道，後方車輛必須繞行才能通過。這時警方巡邏車路過停下，員警示意計程車駛離，但司機不願配合。

後來員警便直接告發違規停車，開單過程中從卡拉OK店走出幾名男女，不斷質疑警方連計程車臨停載客都要開罰，跳針似重複質問「這樣叫違停喔？X！你真的太閒了！」還有人邊錄影邊嚷著「爆料一下、爆料一下！」

員警沒有理會，直接開罰違規併排臨時停車，依照道路交通管理處罰條例第55條第1項第4款，可處300元以上600元以下罰鍰。