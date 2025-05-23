嘉義男打球昏倒命危 球友與救護人員聯手救命

嘉義市政府消防局昨天接獲報案，1名男子打籃球昏倒命危，幸好2名球友具初級救護證照，立即實施CPR（心肺復甦術），救護人員趕到後接手救護，男子到院前就恢復呼吸心跳。

消防局今天說，獲報指有人在大同國民小學籃球場打籃球昏倒，立即派救護車前往。

據患者球友告知救護人員，患者突然昏倒無意識，立即撥119求救，在救災救護指揮科指導員評估患者無適當呼吸後，立即指示球友幫患者實施CPR。

救護人員到場後接手，評估患者OHCA（到院前心肺功能停止），由於現場2名球友表達具初級救護技術員T1證照，救護員請兩人實施CPR，救護員則給予電擊等相關處置，當建立給藥途徑要給予強心劑藥物時，患者恢復自發性循環，立即將患者就近送往嘉義基督教醫院急救。

消防局說，許多研究報告指如果病患倒下（無呼吸心跳﹚卻沒即時CPR，存活率每分鐘下降7%到10%；如果即時CPR，每分鐘存活率下降率減半。