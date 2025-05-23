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67歲男攀奇萊東稜「疑高山腦水腫」無力下山 黑鷹直升機吊掛送醫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名鄭姓山友隨隊攀登奇萊東稜，昨天最後一天就快下山，距出口約2.5公里處發生暈眩、走路不穩情況。消防人員獲報趕往救援，透過線上連線，醫師評估可能為高山腦水腫，今早由空勤黑鷹直升機救下山。

花蓮縣消防局表示，67歲鄭姓山友加入一支登山隊，共10人於17日從奇萊登山口入山，預計昨天從太魯閣園區內的岳王亭下山。

隊伍依計畫昨天從研海林道下山，但在海拔1000多公尺的林道2.5公里處，鄭姓男子向隊友表示自己手腳無力，全身癱軟，已經沒辦法再走下去。同行隊友擔心接下來路段有大崩壁等地形，相當危險，通報求援。

花蓮縣消防局第一大隊新秀分隊長彭第軒說，昨晚6時33分接獲通報，立即派遣兩梯次人員，警、義消共10人趕往救援。

消防局表示，經連夜趕往救援，今天凌晨1時30分許接觸到傷患，經過線上與慈濟醫院醫師討論，從鄭男有暈眩、不穩，多次跌倒情況，醫師研判可能是高山腦水腦症狀，因下山路段有多處陡峭地形，必須攀爬陡坡且要拉繩，有墜谷風險，今早申請航空器支援。

空勤花蓮總隊黑鷹直升機今天上午近7時起飛，飛向太魯閣山區，上午7時6分抵達目標區，由特搜員攜帶吊籃吊掛出艙固定患者後，將傷患吊掛上機，上午7時33分回到德興棒球場附近空地落地，由消防局救護車轉診就醫。

一名鄭姓山友隨隊攀登奇萊東稜發生暈眩、走路不穩情況，醫師評估可能為高山腦水腫，今早由空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
一名鄭姓山友隨隊攀登奇萊東稜發生暈眩、走路不穩情況，醫師評估可能為高山腦水腫，今早由空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
一名鄭姓山友隨隊攀登奇萊東稜發生暈眩、走路不穩情況，醫師評估可能為高山腦水腫，今早由空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
一名鄭姓山友隨隊攀登奇萊東稜發生暈眩、走路不穩情況，醫師評估可能為高山腦水腫，今早由空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供

黑鷹直升機 醫師 花蓮

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