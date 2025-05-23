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影／高雄男童騎單車左轉撞電動車受傷 騎士怨成「在地人」
高市一名11歲男童昨天上午7時許騎單車直行裕誠路，突左轉472巷口，撞及蔡姓男子騎乘電動車，兩人摔倒在地，幸僅手腳和身體擦挫傷；蔡男事後將影片PO網，感謝男童讓他成了「在地人」，網友酸，「不要煞車，再快點，就會從在地人變成天上人」。
YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」分享一則影片，原PO貼文指，感謝弟弟讓他成了在地人，影片內容為一名男童騎單車未看左右來車，即直接左轉，撞上騎車的男子，雙雙倒地。
有網友認為，「怎麼說2邊都有錯，弟弟騎在腳踏車專用道，未注意左方是否有來車，而原PO十字路口沒減速不要煞車」；有網友指，「不要煞車，再快點，你就會從在地人變成天上人」。
轄區左營警分局指出，警方接獲車禍事故趕抵現場了解，發現是男童於昨天上午7時許騎自行車由裕誠路西往東行駛，至案發地點欲左轉往北至472巷口，與當時由裕誠路西往東方向直行騎乘電動車的蔡姓男子（41歲）發生碰撞。
雙方倒地後，男童手腳擦挫傷，經警送醫治療並通知家屬到場陪同，所幸無大礙，蔡男則身體輕微擦挫傷，未就醫；雙方經觀測均無飲酒情事。警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導現場車流；事故肇責由交通大隊釐清判定。
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