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影／泡酒店友落跑...三重男沒錢想溜被追上 駕駛人看他們打架

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名26歲男子昨晚在三重區的卡拉OK酒店喝酒沒錢買單，向朋友求助又沒人理他，竟拔腿開溜衝到馬路上想逃跑，被店方追上互相拉扯揮拳，員警獲報趕抵將6人帶回派出所，警詢後依違反社秩法函請裁罰。

一群人昨晚8時30分左右在三重區正義北路的馬路中央，互相拉扯揮拳，引起路人圍觀並報案，警方獲報趕抵時，雙方6個人已無衝突，站在路邊喘，所有人均無明顯傷勢，全被帶回派出所調查。

張姓男子醉醺醺聲稱被1名朋友帶去卡拉OK酒店喝酒，朋友中途不告而別，等他發現包廂只剩自己1人，驚覺大事不妙，因為身上沒錢。他想要悄悄溜走，在門口被店方攔下要求結帳1萬元。

張男告訴店方身上錢不夠，說要打電話請人送錢來，並請服務生劉男（28歲）、詹男（41歲）陪他下樓到路邊等。結果2名服務生陪他在馬路邊枯等將近1個小時，告知店裡還需要人手幫忙工作，便請張男上樓回到店裡談。

張男說他很怕再回店裡，搞不好會被「修理」，竟趁隙拔腿就往馬路中央狂奔想逃，2名服務生立刻追上前，3個人在車陣當中互相拉扯揮拳，後來店裡另外又衝出3個男服務生協助追人，警方趕抵沒有擴大衝突。

最後雙方互不提告、消費糾紛自行協商，但因在街頭互相鬥毆，雙方有動手的3人被依違反社會秩序維護法第87條第2款，函請簡易法庭裁罰，將可處1萬8千元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三重區正義北路昨晚有人在酒店消費沒錢買單，衝到馬路上想逃跑被酒店服務生追上。馬路上的車輛都停下，等他們拉扯揮拳打架。記者林昭彰／翻攝
三重區正義北路昨晚有人在酒店消費沒錢買單，衝到馬路上想逃跑被酒店服務生追上。馬路上的車輛都停下，等他們拉扯揮拳打架。記者林昭彰／翻攝

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