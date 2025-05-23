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高雄左轉車不讓行人！小孩往前衝被母拉住「驚險一瞬間」駕駛倒楣了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛轎車前天中午行經明誠二路與富民路口時，剛好一對母子過馬路，小孩往前衝，所幸母親見車左轉衝過來，一把拉住小朋友，轎車往左偏移切至對向車道未撞上小孩，過程被他車行車記錄器拍下PO往，網友罵駕駛超誇張；警方說，將調監視器開罰。

高雄網友在網路社群Threads貼文並附上影片指，才發生嚴重車禍（指新北三峽車禍），今天高雄又有綠燈走斑馬線不讓媽媽帶小孩過馬路，左轉車直接衝過去差點撞上；原PO並呼籲有帶小孩的過馬路還是要小心，不然遇到這款開車沒帶器官的會氣死，就是那台路口等待左轉的白色CRV，可惜沒拍清楚車牌。

原PO附上的影片中，一輛白色CRV停在馬路中央等待左傳，見無來車經過後，直接左轉，但當時剛好一對母子過馬路，小孩直接往前衝，母親見左轉車衝過來，衝上前一把拉住孩子，轎車也被嚇到，往左偏移至對向，隨後駛回車道離開，影片呈現轎車未禮讓行人的驚險一瞬間畫面。

有網友看到影片後留言回應指，「開車的有錯，那個媽媽沒有牽好小孩也很不應該」、「確實小孩子不可控狀況太多，尤其是過馬路時可能突然亂跑，如果媽媽沒有即時拉住，就差幾秒可能就發生事故了」。

有網友認為駕駛「很誇張，停下來很難嗎」；有網友則指出，「看到那個小朋友突然往前跑整個嚇死了」、「一定要抓著小孩手腕避免他突然暴衝」。

轄區左營警分局指出，這起未禮讓行人的狀況發生在前天中午12時的明誠路未與富民路口，警方未接獲報案，但檢視影片，白色轎車由明誠二路東往西直行，至案發地點時欲左轉至富民路，未禮讓當時由明誠二路行人穿越道西往東直行的行人，所幸雙方未發生碰撞。

警方指出，該輛轎車駕駛的行為已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項「汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」，可處1200元至6000元的罰鍰。

警方表示，將調閱監視器釐清違規車輛，以車追人，將依法對車主逕行舉發。

高市一輛轎車前天中午行經明誠二路與富民路口時，剛好一對母子過馬路，小孩往前衝，所幸母親見車左轉衝過來，一把拉住小朋友（紅圈處），轎車才未撞上。圖／取自Threads
高市一輛轎車前天中午行經明誠二路與富民路口時，剛好一對母子過馬路，小孩往前衝，所幸母親見車左轉衝過來，一把拉住小朋友（紅圈處），轎車才未撞上。圖／取自Threads
高市一輛轎車前天中午從明誠二路左轉富民路口時（紅圈處），剛好一對母子過馬路，小孩往前衝，所幸母親見車左轉衝過來，一把拉住小朋友，轎車才未撞上。圖／取自Threads
高市一輛轎車前天中午從明誠二路左轉富民路口時（紅圈處），剛好一對母子過馬路，小孩往前衝，所幸母親見車左轉衝過來，一把拉住小朋友，轎車才未撞上。圖／取自Threads
高市一輛轎車前天中午行經明誠二路與富民路口時，剛好一對母子過馬路，小孩往前衝，所幸母親見車左轉衝過來，一把拉住小朋友，轎車才未撞上。圖／取自Threads
高市一輛轎車前天中午行經明誠二路與富民路口時，剛好一對母子過馬路，小孩往前衝，所幸母親見車左轉衝過來，一把拉住小朋友，轎車才未撞上。圖／取自Threads

行人 小孩

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