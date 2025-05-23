台北市華西街凌晨大火連排5攤商遭焚燬 阿水鵝肉也遭波及
台北市華西街店鋪今天凌晨1時16分發生火災，現場多為地上一、二層連棟建築物，結構為木造建築加鐵皮，平常集中作為攤販店鋪用途，火災發生後，燃燒時不時傳來爆炸聲響，現場大火及濃煙，讓周遭住戶從半夜驚醒。燒損家具、攤販工具及雜物，火勢時25分撲滅，無人受傷，燃燒面積合計約300平方公尺。
台北市消防局出動各式消防車輛32輛、救護車輛2輛、人員88名；無人機1台，由於火勢過猛，消防隊一度無法進入。消防隊指出，現場遭受火災總共有5間攤販店鋪，1時51分成功控制火勢，2時25分撲滅，起火地點及原因，後續將調查。
遭火災波及攤商為華西街2到10號的攤販群，北市知名的阿水鵝肉也遭波及焚燒，攤商今天到場收拾殘局。
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