台北市華西街凌晨大火連排5攤商遭焚燬 阿水鵝肉也遭波及

台北市華西街店鋪今天凌晨1時16分發生火災，現場多為地上一、二層連棟建築物，結構為木造建築加鐵皮，平常集中作為攤販店鋪用途，火災發生後，燃燒時不時傳來爆炸聲響，現場大火及濃煙，讓周遭住戶從半夜驚醒。燒損家具、攤販工具及雜物，火勢時25分撲滅，無人受傷，燃燒面積合計約300平方公尺。

台北市消防局出動各式消防車輛32輛、救護車輛2輛、人員88名；無人機1台，由於火勢過猛，消防隊一度無法進入。消防隊指出，現場遭受火災總共有5間攤販店鋪，1時51分成功控制火勢，2時25分撲滅，起火地點及原因，後續將調查。