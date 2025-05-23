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太餓了？男駕車行經川味香辣店竟撞進去 果真是低血糖

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區前晚9時餘，位於大興西路某家專賣川味香辣麵店或個人火鍋店的店家，突然遭六旬黃姓男子駕車撞入，有名行經該路口的路人差點遭黃男撞飛，桃園警分局交通分隊調查，黃酒測值為0，肇因疑似「太餓了」釀血糖過低暫時昏厥，幸未造成人員傷亡，肇事責任待釐清。

桃園警分局交通中隊中隊長劉偉成說明，這起中高齡駕駛自撞商家店門事件，發生在本月21日晚間9時29分，年約60歲黃姓男子駕車由桃園區大興西路二段69巷橫越車潮眾多的大興西路主幹道，往對面大興西路二段80巷方向直行，就在駛過路口時，突然偏離車道朝販售川味香辣的店家大門撞去。

黃男表示，當晚他駕車行經大興西路二段69巷往大興西路二段80巷方向直行，行經上述地點，突然因血糖過低而失控自撞店家，所幸並未造成人員傷亡，員警獲報立即趕抵現場進行處置，後續肇事責任由警方釐清中。

桃園市桃園區藝文特區某專賣川味香辣麵店遭六旬黃男駕車撞上，幸未造成人員傷亡，警方調查，黃男因低血糖而失控自撞，肇事責人待調查。照／警方提供
桃園市桃園區藝文特區某專賣川味香辣麵店遭六旬黃男駕車撞上，幸未造成人員傷亡，警方調查，黃男因低血糖而失控自撞，肇事責人待調查。照／警方提供
桃園市桃園區藝文特區某專賣川味香辣麵店遭六旬黃男駕車撞上，幸未造成人員傷亡，警方調查，黃男因低血糖而失控自撞，肇事責人待調查。照／警方提供
桃園市桃園區藝文特區某專賣川味香辣麵店遭六旬黃男駕車撞上，幸未造成人員傷亡，警方調查，黃男因低血糖而失控自撞，肇事責人待調查。照／警方提供
桃園市桃園區藝文特區某專賣川味香辣麵店遭六旬黃男駕車撞上，幸未造成人員傷亡，警方調查，黃男因低血糖而失控自撞，肇事責人待調查。照／警方提供
桃園市桃園區藝文特區某專賣川味香辣麵店遭六旬黃男駕車撞上，幸未造成人員傷亡，警方調查，黃男因低血糖而失控自撞，肇事責人待調查。照／警方提供

自撞 桃園 中高齡

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