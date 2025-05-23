太餓了？男駕車行經川味香辣店竟撞進去 果真是低血糖

桃園市桃園區前晚9時餘，位於大興西路某家專賣川味香辣麵店或個人火鍋店的店家，突然遭六旬黃姓男子駕車撞入，有名行經該路口的路人差點遭黃男撞飛，桃園警分局交通分隊調查，黃酒測值為0，肇因疑似「太餓了」釀血糖過低暫時昏厥，幸未造成人員傷亡，肇事責任待釐清。

桃園警分局交通中隊中隊長劉偉成說明，這起中高齡駕駛自撞商家店門事件，發生在本月21日晚間9時29分，年約60歲黃姓男子駕車由桃園區大興西路二段69巷橫越車潮眾多的大興西路主幹道，往對面大興西路二段80巷方向直行，就在駛過路口時，突然偏離車道朝販售川味香辣的店家大門撞去。