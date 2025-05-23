甩巴掌、狂毆…台鐵員工遭暴力攻擊 1天2起

台鐵再傳暴力事件，一名男子不滿被勸阻，強制要求下車未果後，旅客持續攻擊車長，甚至甩車長巴掌。圖／截自影片

台鐵驚傳員工遭暴力攻擊，一天二起。昨清晨一名台鐵車長才遭旅客狠甩巴掌、砸手機，晚間再傳車長遭酒醉旅客狂毆；廿日則是湖口站出現一名酒醉旅客作勢跳軌，值班站長與站務員勸阻卻遭肢體攻擊；台鐵產業工會建議增聘保全、研擬密錄器使用。

台鐵公司說明，昨天清晨四○一次台東站始發後，於進入關山站前接獲通報，車廂內的旅客意見書被亂丟及有旅客手機音量開到最大聲情況，列車長立即前往處理並勸導告知影響其他乘客休息，請將音量關閉。隨後又接獲通報旅客手機聲音過大，車長再次前往現場處理，並通報玉里站請求鐵路警察支援。

經玉里路警上車協助勸導後，該旅客繼續搭乘，男子脫序行為變本加厲，尾隨車長砸手機，還狠甩車長響亮巴掌，車長抵達終點站後，隨即至鐵路警察樹林所製作筆錄，再至醫院驗傷。外界痛批男子行為，也質疑鐵警「難道要砍人才強制下車？」

鐵警局說明，員警自玉里站上車處理時，車長雖說有發生口角糾紛，但當下旅客無不良行為，因此僅要求換位置，並未要求解除運送契約；鐵警局強調，若警員上車時，旅客情緒激動，車長要解除運送契約，即便僅單人勤務，也會依保護管束勸導或強制旅客下車。

沒想到，台鐵傍晚再傳暴力事件，一列區間車準點抵達三義站，列車長接獲通報，有喝醉酒旅客騷擾他人，車長前往了解，酒醉旅客先推擠列車長後勒住車長，朝列車長頭部和腹部狂毆打數拳，造成車長挫傷，車長送醫治療。晚間六時許，台鐵樹林站一區間車上傳出有旅客持美工刀，車長通報鐵路警察上車處理。廿日下午，台鐵湖口站也出現一名酒醉旅客作勢跳軌，值班站長與站務員勸阻卻遭肢體攻擊。

台鐵表示，昨日兩起旅客攻擊同仁事件，將協助同仁向施暴者提出告訴，法律費用由公司全額支應，以捍衛第一線同仁執勤安全與權益。

台鐵產業工會指出，二○一九年嘉義車站鐵警執勤遭刺死事件仍歷歷在目，要求鐵警局補足人力，別讓單警值勤殉職再次上演，成為基層執法的絆腳石，另直指交通部及台鐵職安制度不周，應增聘保全、研擬密錄器使用。