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北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

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未善盡維護軸流閥釀災 竹北氣爆案竹瓦3人被訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣竹北市2023年6月24日發生氣爆案件，造成21戶民宅受損，16歲的陳姓少年全身91%燒燙傷。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹北市2023年6月24日發生氣爆案件，造成21戶民宅受損，16歲的陳姓少年全身91%燒燙傷。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹北市2023年6月重大氣爆事件，造成21戶民宅受損、16歲陳姓少年全身91%燒燙傷。新竹地檢署查出新竹瓦斯公司未善盡維護軸流閥，昨依過失洩漏天然氣致生公共危險罪嫌起訴維修部3人。竹瓦回應，已全面更換軸流閥，並持續協助少年復健。

檢方指出，新竹瓦斯公司在竹北市設有中華、泰和、民權等3座整壓站，但該公司維修部章姓經理、林姓維護二組組長、吳姓維護二組技術員3人疏於注意，未替泰和整壓站下簡易整壓站內的軸流式調壓閥皮膜拆解檢查或更換，連半年一次的減壓閥檢查僅採目視壓力測試，未發現已有硬化。

到了2023年6月24日上午8時許，該調壓閥皮膜因硬化失效，導致瓦斯調壓閥出口壓力飆升，超壓遮斷閥另因不明原因關閉失效，由於供氣壓力過高，引發民宅爆炸、釀多人輕重傷。新竹地檢署偵查終結認3人有疏失，依過失洩漏天然氣致生公共危險罪嫌起訴。

針對案件起訴，新竹瓦斯公司總經理邱世昌昨說，維修部章姓經理、吳姓維護二組技術員已離職，包含他在內等相關人員有都有行政懲處。氣爆案發生後，竹瓦已完成整壓站維護及保養，包含2023年8月11日完成新竹縣18處整壓設備更換軸流閥，並增加內部保養、外部檢查頻率。

邱世昌也提到，此案件共理賠約1.1億元，並在事發1年間與重傷的陳姓少年家屬和解，公司也設置窗口，由管理部經理持續聯繫關懷。陳姓少年母親昨說，事情已和解，目前只想陪著孩子一起走下去、平靜生活。

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