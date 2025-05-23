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涉冒充軍團出租國有眷地 前軍官起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育涉嫌利用管理眷村土地之便，偽造租賃契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘萬元，案發後潛逃海外後落網，今年三月押解返國歸案。桃園地檢署昨依貪汙、偽造公文書、詐欺取財等罪起訴他，建請法院從重量刑。

陸軍六軍團指揮部在二○二○年間，發現軍方列管的十四筆國有眷地遭私人廠商使用，廠商出示承租眷地的相關文件，發現文件雖有六軍團大、小關防，但均無六軍團出具的正式文件，疑涉不法，向桃園地檢署告發。

檢察官王海青指揮桃園市調查處調查發現，李振育佯稱以六軍團名義出租眷地給廠商，擅自盜刻六軍團上級長官職章，在他自行偽造不實的土地租賃契約及繳費證明上用印。

李振育還伺機將相關文件夾帶於其他大量公文中，送交六軍團文卷室用印，文卷室人員疏於檢視，因而在李偽造的土地租賃契約上蓋用六軍團大、小關防，也導致廠商誤信已合法承租國有眷地，並依李指示交付租金。

檢調另發現李振育利用職務之便，以相同手法，自行編列與眷地相關的小額工程案，洽詢廠商施做，並向廠商佯稱須先繳納履約保證金，讓廠商陷於錯誤，並依李指示將保證金等款項匯入李個人帳戶；自二○一七年十月起，直到東窗事發的二○二○年二月止，李振育冒名出租眷地多達十四筆，及偽造小額工程案達十六件，共訛取一○○三萬八八○一元。

桃檢偵辦期間，李畏罪逃匿海外，經台菲執法單位跨境合作於二○二四年間緝獲，今年三月廿五日解送返國歸案，並向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。

陸軍 貪汙 桃園 偽造文書

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