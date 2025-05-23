昇漁豐歷險歸來 控菲警武力挾持像海盜

琉球籍漁船「昇漁豐」號船長陳宗頓說，菲方12個人拿著槍登上船，控制駕駛室把船開回菲律賓。記者潘奕言／攝影 琉球籍漁船「昇漁豐」號19日被菲律賓公務船登檢並帶返菲國領海，歷時10個多小時後獲釋。船長陳宗頓昨現身痛批菲方像海盜，明明沒違規，卻遭菲方武力挾持，且漁業署態度消極，也未告知家人，要追問才拼湊全貌。漁業署表示過程積極應對，並請海巡署前往護漁。

琉球籍「昇漁豐」號共5人在台菲海域作業，19日凌晨12時51分許，行經雅米島東北東13浬時，遭菲律賓海警攔截，帶往菲國攔查，歷時10小時才獲釋。該船回台後，陳宗頓還原經過，稱案發當時他和船員正在睡覺，菲方12人突然拿槍上船，將所有人挾持到甲板，並把船開回菲律賓，漁工像狗一樣被拖出來，真的很不人道。

陳宗頓怒斥菲方人員像索馬利亞海盜，不但武力挾持，上船後還隨意拿船上的東西、漁獲，包括漁具、漁獲、物資等損失最少30萬元。漁船並未進入巴丹群島24浬鄰接區，菲方卻強行扣押漁船，完全不合理，要求政府與相關單位徹查此事，並與菲國交涉，釐清真相。

他並指漁業署的應變令人失望，事件發生後，漁業署人員未第一時間告知情況，是家屬不斷追問才拼湊出經過，這樣的消極處理方式，讓家屬感到失望與憤怒。幾年前他也曾差點被菲方押走，所幸有海巡護漁才倖免，但近年護漁頻率下降，盼政府加強。

漁業署表示，漁業監控中心依據應處作業程序，第一時間先聯繫船長，並透過漁業電台及周邊友船等管道確認案情，船長聯繫未果後，便轉通知船方家屬，當日上午9時也再次致電家屬，完整說明漁船遭扣押過程，並說明漁業署已透過外交部抗議及要求釋放，同時請海巡署前往護漁。