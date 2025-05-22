台鐵一日三暴列車長遭重拳狂毆11下 酒醉男被警方送辦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台鐵今日頻傳暴力事件，清晨玉里站有男子不滿手機音量過大被勸導，竟狠甩車長巴掌，下午湖口站有酒醉旅客作勢跳軌，還攻擊站務員；傍晚三義站陳姓男子同樣是手機音量過大，列車長阻止不聽，還朝車長勒脖、猛毆臉，鐵警受理將陳男依傷害罪嫌移送。

鐵警台中分局晚間表示，今傍晚5點52分獲稱，台鐵三義車站有民眾與列車長發生爭執及毆打狀況，苗栗縣警察局苗栗分局三義所先行到場處置，鐵警也趕往到場處置，抵達時台鐵2223車次區間車及列車長續行職務已駛離，毆打列車長的陳姓男子（40歲）由警方留置於現場。

根據民眾PO網影片，陳男一下車就朝列車長撲過去，還用左手勒住對方脖子，列車長立即用無線電呼叫「三義站」，但話還沒說完，陳就揮右拳猛毆列車長臉部至少11下，列車長帽子被打落，試圖反擊但不敵陳男人高馬大。

後來有乘客見狀衝下車拉著陳男制止，其他人也趕緊打電話報警，但陳仍不甘示弱，繼續指著列車長挑釁。

台中分局說，經了解陳男在車上播放音樂音量過大，經列車長阻止不聽，於該班列車停靠三義站時和列車長發生口角，並失控攻擊列車長而引發肢體衝突，後續依法製作筆錄後，依傷害罪嫌將陳移送苗栗地方檢察署偵辦。

台鐵三義站傍晚5點多發生暴力事件，陳姓男子不滿手機音量過大被勸導，竟勒脖朝列車長狂揍11下。圖／翻攝臉書影片
台鐵三義站傍晚5點多發生暴力事件，陳姓男子不滿手機音量過大被勸導，竟勒脖朝列車長狂揍11下。圖／翻攝臉書影片

台鐵 傷害罪

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