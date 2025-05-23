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1700公噸事業廢棄物 混埋廠房基礎下
環檢警成立專案小組歷時一年調查，查獲六和化工貿易集團為節省廢棄物清理費，利用廠房重建時，將1700多噸事業廢棄物埋在廠房基礎下，全案依廢棄物清理法起訴，最高可判5年以下有期徒刑及併科1500萬元罰金。
環境部昨天舉行記者會，宣布聯合桃園市環保局、桃園地檢署及內政部警政署保七總隊第三大隊，查獲這起事廢違法傾倒案。法務部主任秘書余麗貞表示，該集團以化學原料進口貿易為主業，關係企業有生產食品添加物、建材及樹脂塗料等產品，母公司資本額逾70億元，本案5月9日提起公訴，起訴3家公司共10名被告。
桃園地檢署檢察官賴瀅羽指出，偵辦過程發現，該集團過去對於環保業務並不重視，環保文件及申報資料均有多項缺失，廢棄物亦未定期委託清理，經專案小組今年3月12日發動搜索，發現該集團確在廠房掩埋廢棄物，粗估非法掩埋數量達1700多公噸，逃避支出清理費用超過2000萬元，已並責令業者立即開挖清除，全案由桃園地檢署依涉犯廢棄物清理法規定偵結起訴。
環境管理署表示，非法掩埋的廢棄物包括水泥建材、樹脂塗料、泡棉、報廢品、廢液、實驗室廢料等，原應依廢棄物性質妥善分類貯存，並委託合法的清除處理機構清理；呼籲業者切勿心存僥倖，將廢棄物非法委託或非法自行掩埋處置，如造成二次汙染，須負擔更高昂的環境復原費用，並面臨最高處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金。
環境部長彭啓明說，依查獲現況來看，各種廢棄物已混合貯存，並交叉汙染，後續不易處理，且委託清理費用更加高昂，業者除必須負擔高額清理費用，還須承擔刑事責任，得不償失。
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