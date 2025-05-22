車長遭毆打「輕微腦震盪」 台鐵硬起來向施暴者提告

台鐵連3起員工遭旅客暴力攻擊，20日湖口站有酒醉旅客肢體攻擊站務員，今晨一車長遭旅客狠甩巴掌、砸手機攻擊，今傍晚再有車長在三義遭酒醉旅客狂毆頭部和腹部，台鐵表示，今傍晚旅客不分青紅皂白勒住車長和毆打，有輕微腦震盪，台鐵譴責暴力並將協助2名員工對施暴者提告。

今下午5時48分，一列2223次區間車準點抵達三義站，正進行列車待避時，列車長接獲通報，有喝醉酒旅客騷擾他人，車長前往了解，該酒醉旅客先是推擠列車長，後來甚至勒住車長，隨後朝列車長頭部及腹部狂毆打數拳，造成車長挫傷、送醫治療。

另外，20日下午4時20分湖口站也出現一名酒醉旅客作勢跳軌，值班站長及站務員前往勸阻，竟遭旅客言語騷擾和肢體攻擊，站員前往醫院驗傷，旅客則遭鐵路警察帶回處理。

台鐵公司說明，林姓車長值乘2223次列車，於三義站接到客服通知有旅客似酒後有失序行為並有騷擾旅客情事，林姓列車長遂前往了解 。

該乘客先推擠後又不分青紅皂白勒住林姓列車長，並朝林姓列車長頭部腹部毆打數拳，造成頭、手局部擦挫傷。

台鐵表示，目前林姓列車長已由彰化公會黃理事長及楊理事陪同至彰化基督教醫院就醫，經X光及斷層掃描（CT），醫師初步判定輕微腦震盪，需暫時留院休息並觀察。

台鐵表示，針對今（22）日2起旅客攻擊台鐵乘務同仁事件，本公司除再次嚴正譴責暴力行為，總經理馮輝昇也於第一時間關心受傷同仁情勢，並指示職安單位持續追蹤關懷，此外，也將協助2位同仁向施暴者提出告訴，法律費用由公司全額支應，以捍衛第一線同仁執勤安全與權益。