又有車長被狂毆！台鐵1天3起暴力事件 酒醉旅客遭鐵警帶回

台鐵今頻傳員工遭暴力攻擊事件！今天清晨一名台鐵車長才遭旅客狠甩巴掌、砸手機攻擊，今晚間再傳有車長遭酒醉旅客狂毆頭部及腹部；另外，今下午台鐵湖口站也出現一名酒醉旅客作勢跳軌，值班站長與站務員勸阻卻遭該旅客言語騷擾及肢體攻擊。

今下午4時20分湖口站出現一名酒醉旅客作勢跳軌，值班站長及站務員前往勸阻，竟遭旅客言語騷擾和肢體攻擊，站員前往醫院驗傷，旅客則遭鐵路警察帶回處理。

下午5時48分，一列2223次區間車準點抵達三義站，正進行列車待避時，列車長接獲通報，有喝醉酒旅客騷擾他人，車長前往了解，該酒醉旅客先是推擠列車長，後來甚至勒住車長，隨後朝列車長頭部及腹部狂毆打數拳，造成車長挫傷、送醫治療。

而晚間6時08分再有旅客通報，台鐵樹林站在4191次區間車上有旅客持美工刀，車長通報桃園鐵路警察上車處理，後續車長再回報，持美工刀該旅客在抵達鳳鳴站時下車離開，後續桃園站通報，該旅客又搭乘1233次列車，路警發現該旅客後即隨車戒備。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980