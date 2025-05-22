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又有車長被狂毆！台鐵1天3起暴力事件 酒醉旅客遭鐵警帶回

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又有車長被狂毆！台鐵1天3起暴力事件 酒醉旅客遭鐵警帶回

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵今頻傳員工遭暴力攻擊事件！今天清晨一名台鐵車長才遭旅客狠甩巴掌、砸手機攻擊，今晚間再傳有車長遭酒醉旅客狂毆頭部及腹部；另外，今下午台鐵湖口站也出現一名酒醉旅客作勢跳軌，值班站長與站務員勸阻卻遭該旅客言語騷擾及肢體攻擊。

今下午4時20分湖口站出現一名酒醉旅客作勢跳軌，值班站長及站務員前往勸阻，竟遭旅客言語騷擾和肢體攻擊，站員前往醫院驗傷，旅客則遭鐵路警察帶回處理。

下午5時48分，一列2223次區間車準點抵達三義站，正進行列車待避時，列車長接獲通報，有喝醉酒旅客騷擾他人，車長前往了解，該酒醉旅客先是推擠列車長，後來甚至勒住車長，隨後朝列車長頭部及腹部狂毆打數拳，造成車長挫傷、送醫治療。

而晚間6時08分再有旅客通報，台鐵樹林站在4191次區間車上有旅客持美工刀，車長通報桃園鐵路警察上車處理，後續車長再回報，持美工刀該旅客在抵達鳳鳴站時下車離開，後續桃園站通報，該旅客又搭乘1233次列車，路警發現該旅客後即隨車戒備。

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今晚間再傳有車長遭酒醉旅客狂毆頭部及腹部，已經送醫治療。圖／民眾提供
今晚間再傳有車長遭酒醉旅客狂毆頭部及腹部，已經送醫治療。圖／民眾提供

警察 台鐵

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