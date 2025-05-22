世壯運衣印TAIPI為假訊息 北市警查獲業務男法辦
有網友發圖文稱，世壯運英文翻譯又出包，學校發給教職員世壯運NG衣服，上面印製「TAIPI」。北市警方今晚表示，此為不實訊息，已通知涉案60歲黃男到案說明，依社維法裁處。
有民眾於21日在社群平台脆（Threads）上公開發圖文，稱「繼廣告上的『台北』，英文被翻譯成『TAIIPEI』後再一包，在國小服務的友人收到學校發給每位教職員的世壯運NG衣服。」，並附上印製「TAIPI」的字樣圖片。引發網路熱議。
台北市警察局刑事警察大隊今晚透過新聞稿表示，此訊息已經雙北世界壯年運動會執行委員會證實為不實訊息，因惟恐不實訊息影響賽事進行，便通報警方展開調查。
市刑大追查發現，該則不實訊息是由從事汽車業務的黃男所張貼，並通知他今天到案說明。
黃男到案後坦承坦承不諱，但供稱是轉發朋友的圖片。全案詢後將依社會秩序維護法相關規定，移送管轄法院裁處。
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