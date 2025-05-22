埋廠房下也抓得到！環檢警揪非法掩埋千噸廢棄物

桃園地區環檢警合作平台再度立功！經長期調查今年3月查獲六○化工貿易集團為節省廢棄物清理費用，竟藉由廠房重建機會，將旗下公司產生之廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下，粗估非法掩埋數量達1,700多公噸，逃避支出清理費用超過2千萬元。全案已由桃園地檢署依涉犯廢棄物清理法第46條及第48規定偵結起訴共10人及3家公司法人。

去年初由桃園地檢署、環境部環境管理署、內政部警政署保七總隊第三大隊、桃園市政府環保局組成專案小組，共同調查六○化工貿易集團位於桃園市平鎮廠區之廢棄物流向。

該集團係以化學原料進口貿易為主業，關係企業有生產食品添加物、建材及樹脂塗料等產品，母公司資本額逾70億元，具有相當規模。環境部環境管理署於偵辦過程發現，該集團過去對於環保業務並不重視，環保文件及申報資料均有多項缺失，廢棄物亦未定期委託清理。

經專案小組今年3月12日發動搜索，發現該集團確有於廠房掩埋廢棄物之事實，即請業者自行將非法掩埋廢棄物開挖清除，並妥善包裝貯存，避免發生二次污染，後續桃園市政府環保局將責令業者提報廢棄物處置計畫書，負起廢棄物妥善清理之責任。

據了解，非法掩埋之廢棄物包括水泥建材、樹脂塗料、泡棉、報廢品、廢液、實驗室廢料等，原應依廢棄物性質妥善分類貯存，並委託合法之清除處理機構清理。如今各種廢棄物已混合貯存，並交叉污染，後續不易處理，且委託清理費用更加高昂，業者除必須負擔高額清理費用，還須承擔刑事責任，得不償失。